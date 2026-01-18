Cimiteri, un progetto privato per sistemarli

Cimiteri comunali, arriva la soluzione ai continui problemi?

Cimiteri, soluzione privata?

La gestione dei cimiteri di Cornaredo e San Pietro all’Olmo è da sempre un tema molto discusso in città.

Sia per i tanti furti avvenuti nel corso degli anni, con anche l’asportazione di statue di quasi due metri, sia per problematiche strutturali che da tempo immemore condizionano la «sacralità» del luogo, come la mancanza di illuminazione in diversi campi.

Lavori di cui si parla da tempo, ma che non sono stati eseguiti per via di costi giudicati troppo alti.

Illuminazione e sorveglianza

La novità è la proposta pervenuta agli uffici comunali lo scorso novembre da parte di un soggetto privato che si è fatto avanti lanciando la proposta di un «project financing» per la riqualificazione dei cimiteri, con sistema di videosorveglianza incluso. Il project financing è una partnership fra pubblico e privanto in cui l’investimento effettuato da un privato viene garantito dai flussi di cassa generati dall’opera realizzata, e non direttamente dal bilancio dell’ente.

Il Comune ha ricevuto una proposta di questo genere lo scorso novembre, proposta ritenuta di interesse pubblico dalla giunta comunale e ora pubblicata all’albo pretorio sino al prossimo febbraio: in questo periodo altri privati potranno farsi avanti presentando la propria offerta.

Canone per la luce votiva

«Abbiamo una proposta già pervenuta – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Renato Tiraboschi – che prevede gli interventi di riqualificazione e gestione degli impianti di illuminazione votiva, l’efficientamento energetico dell’illuminazione con tecnologia LED, l’installazione di sistemi di videosorveglianza e di impianti fotovoltaici e la digitalizzazione degli accessi tramite l’automazione dei cancelli con sistema di controllo da remoto. Tutti i costi saranno a carico del privato. Per rientrare nelle spese, in linea con quanto avviene già in tutti gli altri Comuni, verrà introdotto il canone annuale per l’illuminazione votiva».

Secondo l’assessore si tratterà di un ulteriore tassello per ridare decoro e sicurezza ai cimiteri di Cornaredo e San Pietro all’Olmo: «Siamo già intervenuti a San Pietro riqualificando i camminamenti (circa 200.000 euro) e mettendo in sicurezza il corpo ossari (circa 5.000 euro) e a breve partiranno i lavori di rifacimento dei bagni a Cornaredo (circa 30.000 euro), che versano da tempo in condizioni molto precarie – sottolinea Tiraboschi -. Il project financing ci consentirà di attuare un’altra serie di interventi che i cittadini giustamente ci chiedono e che avrebbero costi ingenti per l’Amministrazione comunale. In particolare per le luci votive, che hanno continui guasti, è infatti necessario rifare tutte le linee».