Cif in festa per i 25 anni di presenza sul territorio

Sabato 6 novembre l'associazione di Legnano propone "Le donne si raccontano", una giornata speciale all'insegna della memoria e della speranza.

L'appuntamento è in calendario per sabato 6 novembre 2021. "E' una data importante e significativa, vogliamo festeggiarla anche e soprattutto a nome di tutte le donne: donne con la fatica della vita sulle spalle, donne che stanno in relazioni malate, donne più fortunate che regalano la loro energia e disponibilità per il bene comune" spiegano dal Cif. Il Centro italiano femminile di Legnano quest'anno ha un motivo in più per festeggiare il proprio anniversario di fondazione, oltre al traguardo del quarto di secolo di vita: l'Amministrazione comunale infatti ha deliberato di conferirgli il premio al merito civico "per attività ispirate ai fondamentali valori umani della solidarietà, della dedizione e dell'aiuto al prossimo, specialmente nei confronti dei più deboli e bisognosi" e "per avere operato da 25 anni in città con attività e servizi a sostegno delle donne e della pari opportunità ed essere impegnato in prima linea sul tema cruciale della violenza di genere". La cerimonia si svolgerà in occasione della ricorrenza del santo patrono cittadino venerdì 5 novembre alle 11 in Sala Ratti (corso Magenta 9).

Una giornata all'insegna di memoria e speranza

Sarà una giornata speciale all'insegna della memoria e della speranza, che si aprirà alle 9 con la Messa al monastero delle Carmelitane scalze; alle 10.30 seguirà la visita guidata alla mostra "Nel nome di Dante" a Palazzo Leone da Perego; alle 12.30 si terrà il pranzo al Dinner restaurant di Villa Jucker (su prenotazione). Alle 15, sempre in Villa Jucker, accoglienza, benvenuto della presidente della sezione cittadina del Cif Patrizia Colombo e saluti delle autorità. Seguiranno l'intervento del giornalista Gianni Borsa, "Parole e fatti di speranza", e la presentazione del volumetto "Vorremmo dimenticare ma... testimonianze di donne al tempo del Covid", edito dal Cif e curato da Graziella Zambello. Seguiranno la lettura di brani e un intermezzo musicale con Anna Rigo al violino. L'invito a partecipare è esteso anche ai mariti. Sarà richiesto il green pass.

Nella foto di copertina: alcune socie del Cif Legnano con la presidente Patrizia Colombo (al centro, con la maglia azzurra) ritratte in occasione della mostra-mercato "Creatività al femminile"