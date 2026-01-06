CiAiutiamo ha raccolto 560 scatole di Natale per chi è in difficoltà

Cinquecentosessanta scatole di Natale per persone e famiglie in difficoltà. Tante sono state quelle raccolte a Legnano nell’ambito della quinta edizione di Donando col cuore a Legnano, l’iniziativa benefica promossa dall’associazione CiAiutiamo odv e diventata ormai una tradizione per tanti legnanesi e non solo.

CiAiutiamo ha fatto centro anche questo Natale con Donando col cuore

La raccolta, non un’azione estemporanea ma un aiuto concreto e organizzato che ha il pregio di essere diventato “virale”, è realizzata con il contributo di partner istituzionali quali i Comuni di Legnano e Rescaldina e di associazioni, scuole e aziende di Legnano e dintorni, e ha permesso di “rendere il Natale un po’ più speciale per tante persone”.

Oltre ai pacchi dono già confezionati (che contenevano generi alimentari, prodotti per l’igiene personale e piccoli regali quali giocattoli, libri, sciarpe, guanti…), sono stati raccolti anche beni sfusi, destinati anch’essi alle realtà del territorio impegnate nel sostegno delle persone più fragili.

“Donando col cuore è un dono doppio: per chi riceve, ma anche per chi dona”

Spiegano gli organizzatori :

“Per noi, Donando col cuore è un dono doppio: per chi riceve, ma anche per chi dona. Perché vedere sorrisi, occhi increduli e felici… non ha eguali. Grazie a chi ha dedicato tempo ed energie per raccogliere e smistare i regali. Grazie a chi ha messo a disposizione il proprio mezzo di trasporto. Grazie a chi ci ha offerto uno spazio come magazzino. E grazie, soprattutto, a chi si è privato di qualcosa per donarlo a uno sconosciuto. Questo è il vero spirito del Natale”.

Nella foto di copertina: alcuni dei volontari che hanno reso possibile la raccolta di pacchi e beni sfusi