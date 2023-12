Donando col cuore: riparte la raccolta di regali per le famiglie in difficoltà

Riparte la raccolta di regali da destinare alle famiglie in difficoltà.

Donando col cuore a Legnano: al via la quarta edizione

Torna infatti anche quest’anno l’iniziativa "Donando col cuore a Legnano", giunta alla quarta edizione, che si propone di raccogliere pacchi dono per i bisognosi, ai quali saranno distribuiti tramite le associazioni cittadine che si occupano di fragilità.

Partito nel 2020 grazie all’intraprendenza di tre amiche legnanesi (Claudia Ascone, Silvia Maffioletti e Cristina Scutari), che hanno rilanciato nella città del Carroccio un’iniziativa di solidarietà nata a Milano facendo registrare un risultato che è andato oltre le più rosee aspettative, il progetto si è via via allargato includendo la Casa del volontariato e del terzo settore e ottenendo il patrocinio dell’Amministrazione comunale. Quest’anno a promuoverlo sarà l’associazione Ci-aiutiamo odv, nata nel marzo scorso per iniziativa di Claudia Ascone, Cristina Scutari, Roberto Di Prima e Stefania Campa, con lo scopo di ascoltare e indirizzare i bisognosi o farsi carico direttamente delle loro necessità.

L'anno scorso furono raccolte ben 1.200 scatole

Spiega Scutari:

"L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Legnano che ne condivide le finalità e ha avuto modo di apprezzarne l’organizzazione, ha permesso l’anno scorso di raccogliere 1.200 scatole con doni di diversa natura accompagnati da bigliettini affettuosi, depositate in diversi esercizi commerciali aderenti. Anche quest’anno l’iniziativa si ripete con l’ausilio di negozi e attività che fanno da punto raccolta, alcuni plessi scolastici e alcune associazioni della Casa del volontariato (Auser, El Condor, Anteas, Uildm) e altre associazioni presenti sul territorio quali Wwf Legnano e Sos Umanità".

Ecco come confezionare i pacchi dono

Le istruzioni per chi vuole donare sono semplici: basta prendere una scatola, anche delle scarpe, immaginare la persona a cui si vuole fare un dono (donna, uomo, bambino, anziano) e metterci dentro qualcosa di affettuoso e di caldo - guanti, sciarpa, cappellino, maglione, coperta... possibilmente non usato e se usato in ottime condizioni - e un libro, una crema, un bagnoschiuma, un profumo, una cosa golosa che non abbia scadenza o altro, qualcosa che ci piacerebbe donare e ricevere. E poi, anche un biglietto gentile, perché le parole valgono anche più degli oggetti. Poi bisogna scrivere sulla scatola per chi è pensato il regalo (donna, uomo, bambino, anziano, fragile eccetera) e portarlo ai punti di raccolta entro martedì 19 dicembre. I volontari saranno impegnati nel ritiro delle scatole, nello smistamento e nell’eventuale confezionamento dei doni.

Un punto di raccolta anche a Parabiago

Di seguito i punti di raccolta (che potrebbero aumentare e che saranno aggiornati sulla pagina facebook Ci-aiutiamo odv): Al Borgo antico ristorante via Ponzella 38, Barber Silvia parrucchiera via Carlo Cattaneo 64, Il Viaggiosauro agenzia viaggi via Zaroli 48, Farmacia I tigli via per Canegrate 12, Farmacia dei salici via dei Salici 22, Farmacia Borgo San Martino via 29 Maggio 168, Centro Pertini I salici bar via dei Salici 9, Marilena Molè parrucchiera via Dante 16, E73Hair parrucchiera via Roma 43/45, La Maison Acconciature parrucchiere via Flora 47, Galleria del libro via Venegoni 55, Quadrifoglio Erboristeria via Barbara Melzi 75. Quest’anno ci sarà un punto di raccolta anche a Parabiago: si tratta di OS Ortodonzia Saporito in piazza Maggiolini 34 (citofono 1, primo piano a sinistra).

In tutti questi punti vendita saranno esposte delle ceste nelle quali i clienti potranno lasciare anche eventuali doni sospesi.

Un progetto reso possibile dalla generosità di tanti

Gli organizzatori rivolgono un ringraziamento particolare

"alla Dolce Legnano, che anche quest’anno partecipa all’iniziativa mediante l’omaggio di prodotti da forno dolci e salati, all’azienda Pomini Long Rolling Mills di Legnano che da due anni fa da punto raccolta al suo interno, allo studio dentistico dottor Padalino Jacopo di Legnano che raccoglie al suo interno giocattoli e articoli di cartoleria, all’asilo nido Tom & Jerry di piazza della Musica 8 a Canegrate che raccoglie al suo interno i prodotti per l’infanzia e alla sezione legnanese della Uildm-Unione italiana lotta alla distrofia muscolare che offre il suo spazio come magazzino e stoccaggio".

A consegnare i regali saranno le associazioni

Conclude Scutari:

"Come gli anni passati i doni sono destinati alle associazioni presenti sul nostro territorio che li consegneranno alle famiglie e alle persone in difficoltà. Rendiamo ancora più bello questo Natale!".