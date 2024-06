La dea bendata ha fatto una duplice tappa, scegliendo Parabiago: nel giro di pochi giorni sono stati vinti 100mila euro al Gratta e vinci e 678mila euro con l'Eurojackpot.

Che fortuna! In pochi giorni vinti quasi 800mila euro a Parabiago

Nell’ultima estrazione di martedì 18 giugno il gioco numerico a totalizzatore con un montepremi comune in Europa, l'Eurojackpot, ha baciato Parabiago grazie a 1 vincita 5+1 realizzata con un sistema nella Bacheca dei Sistemi.

Il sistema vincente “Primavera 24”, diviso in 16 cedole da € 8,25 ciascuno, è stato proposto dal titolare del punto di Vendita Sisal Toto 13 Tabaccheria Bar situato in Via Legnano 33 a Parabiago, in provincia di Milano. Ogni cedola ha assegnato una vincita pari € 42.397,38, per un totale di 678.358,20 euro. Delle 16 cedole, sono ben 9 i clienti del Toto 13 che festeggiano. Le restanti cedole risultano acquistate da altri POS.

La combinazione vincente è stata: 4 - 10 - 23 - 24 - 25 + Euronumeri 7 - 8.

Una vincita al Gratta e vinci da 100mila euro

Ad esultare anche un cittadino, ignoto, che al bar Striscia ha portato a casa 100mila euro grazie alla vincita al Gratta e vinci: questa risale al 12 giugno scorso ma è stata notificata solo oggi.