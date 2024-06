Grave incidente a Bià sulla ss494: scende l'elisoccorso

Ingente schieramento di soccorritori per un grave incidente avvenuto questa mattina, lunedì 17 giungo 2024, qualche minuto dopo le 12 ad Abbiategrasso sulla ss494.

Traffico in tilt

Da una prima ricostruzione, nel sinistro sono rimasti coinvolti un auto e una moto. Sul posto sono stati inviate, in code rosso, due ambulanze, un auto medica e l’elisoccorso. A chiarire le dinamiche dell’incidente saranno gli agenti della Polizia Locale di Abbiategrasso giunti sul posto per effettuare i rilievi e regolare il traffico, che a causa dell’incidente è andato in tilt in entrambe le direzioni di marcia creando forti disagi e code interminabili

Due feriti in ospedale

Coinvolte nel sinistro due persone, una donna di 33 anni e un uomo di 29 che, dopo essere stati stabilizzati sul posto dai paramedici, sono state trasportate in codice giallo uno al San Matteo di Pavia e l’altro all’ospedale di Vigevano