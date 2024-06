La Polizia locale ferma due giovani ladre: una incinta l'altra aveva 12 anni

Lunedì mattina la Polizia Locale di Bareggio ha fermato in flagranza di reato due ragazze nomadi di 12 e 19 anni che avevano appena messo a segno un furto in una abitazione in via Turati e stavano cercando altre case in cui colpire.

La Polizia locale ferma due giovani ladre: una aveva 12 anni

Il Comando è stato allertato da una cittadina che aveva visto le due giovani ladre aggirarsi in maniera sospetta e citofonare alle abitazioni. Alla vista della pattuglia le malviventi hanno cercato di disfarsi dei gioielli appena sottratti lanciandoli in un giardino, ma sono stati prontamente recuperati dagli agenti. Le donne sono state portate in Comando dove è stato sequestrato anche l’attrezzo per forzare le porte che avevano con loro. Entrambe prive di documenti, sono state accompagnate in Questura per l'identificazione.

Le donne vivono nel campo nomadi di Baranzate

Successivamente la minorenne è stata segnalata alla Procura presso il Tribunale per i minori mentre la 19enne, pluripregiudicata, che era stata appena scarcerata dal Tribunale di Monza perché in stato di gravidanza, è stata denunciata a piede libero alla Procura di Milano per furto in abitazione e detenzione di arnesi da scasso. Proprio perché incinta, su disposizione del PM non è stata arrestata. Entrambe le donne vivono in un campo nomadi a Baranzate. Il bottino è stato posto sotto sequestro e non appena sarà dissequestrato dal PM sarà restituito al legittimo proprietario che ha presentato denuncia presso la Polizia Locale.

“Ringrazio la nostra Polizia Locale per questo importante intervento, il secondo nel giro di poche settimane – afferma il vicesindaco e assessore alla Sicurezza Roberto Lonati -. Come vedete, a differenza di quello che a volte qualcuno pensa, gli agenti della Polizia Locale non sono solo quelli che fanno le multe, ma lavorano a 360 gradi per la sicurezza nostra e del nostro territorio”.

Il commento del sindaco Colombo