Casa di Comunità, termine dei lavori nel 2027

Casa di Comunità di Cornaredo, in consiglio comunale il sindaco aggiorna in merito ai tempi di realizzazione.

Interrogazione in consiglio

L’unica certezza, ad oggi, pare essere che i tempi per la realizzazione della casa di comunità si sono allungati.

Nel corso della seduta del consiglio comunale di Cornaredo di lunedì 17 la consigliera comunale Mary Vono della lista il Colibrì Sinistra per Cornaredo ha presentato un’interrogazione per conoscere le novità in merito alla realizzazione della Casa di Comunità di Cornaredo.

Casa di comunità

Le Case di Comunità sono state istituite in Lombardia la Legge Regionale n. 22 del 14/12/2021. Si tratta di strutture, in gestione alle Aziende socio sanitarie territoriali, in fase di realizzazione per «garantire un migliore accesso alle cure, un’assistenza sanitaria e sociosanitaria continuativa, in particolare per la presa in carico di pazienti affetti da patologie croniche». L’obiettivo è di creare punto di riferimento socio sanitario di prossimità, polivalente, con diversi professionisti sanitari, integrato con il sistema sanitario regionale.

La riforma, nata nel pieno della pandemia di Covid, sta lentamente trovando attuazione con la trasformazione, in capo ad Asst Rhodense per il nostro territorio, degli immobili individuati con le amministrazioni comunali per la creazione dei nuovi punti socio sanitari.

Lavori e tempi

A Cornaredo come altrove il processo è ben lontano dal suo compimento, il cui punto finale è quello di un struttura con «equipe di medici di medicina generale, pediatri, medici specialisti, infermieri e altri professionisti della salute».

Per la Casa di Comunità di Cornaredo c’è in ballo un finanziamento, fra fondi Pnrr e regionali, da oltre 4 milioni di euro. Nel 2024 Asst Rhodense ha preso in carico l’immobile per l’esecuzione dei lavori.

Nell’ultimo consiglio Vono ha chiesto lumi alla giunta comunale sui tempi e sullo stato dei lavori per la trasformazione dell’ex mobilificio di via Vanzago 58 nella futura casa della salute cornaredese.

La risposta è arrivata dal sindaco Corrado D’Urbano che ha fornito alcuni aggiornamenti sullo stato dei lavori in capo ad Asst Rhodense.

Le parole del sindaco

«La consegna dei lavori era prevista per dicembre 2026, invece slitta a marzo 2027, quindi già si pensa che ci saranno tre mesi di ritardo» ha riferito il sindaco D’Urbano. «Hanno ricominciato i lavori da circa un mese, dopo che hanno finito i rilievi per i problemi di natura sismica che avevano trovato».

Discorsi ancora tutti da fare, invece, per quanto riguarda ciò che i cornaredesi ci troveranno dentro.

«Dal punto di vista organizzativo non si è ancora iniziato a parlare. Non si sa bene come verrà organizzato interno. Si sa a grandi linee quali sono i macro obiettivi: il sociale dovrebbe farla da padrone, si spera, ma ufficialmente non sono iniziati i colloqui».