Capriolo cade del Naviglio ma viene salvato e rimesso in libertà

Capriolo finisce nelle acque del Naviglio ma viene salvato dal Nucleo ittico venatorio della Città metropolitana di Milano e dai Vigili del fuoco.

Salvato capriolo caduto nel Naviglio

È successo a Gaggiano nella mattinata di giovedì 5 marzo. L’ungulato era stato notato nel canale da alcuni passanti, che hanno prontamente dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Niv, che lo hanno ripescato e portato a riva con l’aiuto del Nucleo speleo alpino fluviale del Comando provinciale dei Vigili del fuoco. Accertate le buoni condizioni dell’animale, su indicazione dell’Ats veterinaria, il capriolo è stato liberato a Morimondo.

A gennaio era stata recuperata una volpe

Interventi di questo sono frequenti. Solo poche settimane fa, il 31 gennaio, sempre a Gaggiano, a essere ripescata dalle acque del Naviglio Grande era stata una volpe. Anche in quel caso il recupero dell’animale era andato a buon fine. Il 22 febbraio 2025 era toccato addirittura a un lupo.