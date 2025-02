Lupo nel Naviglio Grande, salvato dai Vigili del Fuoco

Vigili del Fuoco impegnati nel recupero di un lupo a Gaggiano: l'animale è bloccato in una roggia del Naviglio Grande.

Un lupo bloccato nel Naviglio

I Vigili del fuoco di Milano sono impegnati nella mattinata di sabato 22 febbraio sul Naviglio Grande nel Comune di Gaggiano tra via Milano e via Italia per il recupero di un lupo. L'animale selvatico è vivo ed è bloccato in un una roggia del Naviglio.

Recupero effettuato

I soccorritori (Aps di Darwin e Saf fluviale) stanno effettuando il recupero con gli esperti del Cras di Milano, il Centro Recupero Animali Selvatici per fare in modo che tutto proceda per il meglio. Dopo più di un'ora di intervento, i Vigili del fuoco del nucleo Saf fluviale hanno recuperato il lupo bloccato su una roggia del Naviglio Grande. L'operazione non è stata semplice considerata la naturale resistenza dell'animale. Il lupo però sta bene e adesso sarà affidato alle cure degli esperti veterinari.