Cade, perde conoscenza e rompe il casco: l’atleta paralimpico Riccardo Cardani sotto osservazione in ospedale

Grave infortunio per l’atleta paralimpico di snowboard cross di Robecchetto con Induno Riccardo Cardani.

Le sue condizioni in miglioramento dopo l’infortunio rimediato in allenamento

Le sue condizioni risultano in miglioramento, ma lo spavento nella giornata di ieri, giovedì 5 marzo, è stato notevole per Cardani, l’azzurro di snowboard cross, robecchettese, caduto in allenamento in vista delle Paralimpiadi di Milano Cortina e trasportato in ospedale dopo aver perso conoscenza per circa un minuto. L’azzurro, sottoposto a Tac, è comunque tenuto sotto osservazione e monitorato per le prossime 24 ore, riporta l’Ansa.

La caduta e la rottura del casco, poi il trasporto in ospedale e la posizione del Comitato

Nell’allenamento odierno, infatti, l’atleta è caduto e l’incidente ha provocato la rottura del casco. A seguito dell’impatto, lui ha quindi perso conoscenza per circa 45 secondi. Per accertamenti precauzionali, sempre Riccardo è stato trasportato in ospedale. Poi il comunicato del Comitato paralimpico italiano, che ha scandito: “Lo staff medico, in collaborazione con lo staff tecnico e col presidente, sta valutando attentamente la situazione ponendo come priorità assoluta la salute dell’atleta”. Resta dunque da confermare la sua partecipazione ai giochi.