A Buccinasco un omicidio sotto gli occhi dei passanti

Buccinasco, omicidio Salvaggio, spari in pieno giorno. La solidarietà di Avviso Pubblico al sindaco e ai cittadini. Un’esecuzione plateale, consumata intorno alle 10 della mattina di ieri, 12 ottobre e che ha scosso i nervi della piccola comunità da anni alle prese con una presenza ingombrante della ’ndrangheta sul territorio. La sparatoria, che è accaduta non lontano dalla casa di Salvaggio, pregiudicato legato al narcotraffico che stava scontando una pena agli arresti domiciliari, è un fatto inquietante.

"Da anni denunciamo la presenza sul nostro territorio di pregiudicati e famiglie legate alla criminalità organizzata e gridiamo la necessità di tenere sempre alta l’attenzione. Oggi si torna a sparare in pieno giorno; un’esecuzione evidentemente compiuta da professionisti in una delle zone più centrali e frequentate della nostra città da famiglie, nonni, bambini: i killer non si sono preoccupati di poter ferire altre persone né di essere visti da passanti ed eventuali testimoni. A Buccinasco si sta consumando una nuova guerra di mafia, un cambio di potere in cui evidentemente era necessario mandare un messaggio ben chiaro e alla luce del sole". Commenta così Renato Pruiti , sindaco di Buccinasco, l’omicidio a colpi di pistola del narcotrafficante Paolo Salvaggio avvenuto questa mattina nel pieno centro della cittadina alle porte di Milano.

"Quello che è avvenuto stamattina dimostra la fortissima presenza della criminalità organizzata e in particolar modo della ’ndrangheta che mira sempre di più a controllare il nostro territorio. Il senso di onnipotenza e di impunità dei clan è tale da permettere ai propri killer di sparare per strada in pieno giorno a un pregiudicato. Questo potrebbe rappresentare un cambio di strategia di cui le istituzioni a tutti i livelli devono tener conto. I gruppi criminali hanno rialzato prepotentemente la testa ed è necessario attivarci tutti insieme per arginare e contrastare questa presenza, che dopo questo episodio si dimostra ancora più opprimente. Nell’esprimere solidarietà e vicinanza al sindaco, all’amministrazione e a tutti i cittadini di Buccinasco – conclude il sindaco Bottero – Avviso Pubblico auspica che le forze dell’ordine e la magistratura facciano chiarezza il prima possibile su quanto accaduto e che ci sia una presenza più forte delle istituzioni centrali affinché le nostre comunità e gli amministratori locali sappiano di non essere soli in questa guerra".