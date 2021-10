Colpito alla testa

Sul posto sono intervenuti elisoccorso, ambulanza e carabinieri

Sparatoria a Buccinasco, nel Milanese. Un uomo di 60 anni, S.P., è stato ricoverato in Rianimazione all'ospedale di Rozzano con ferite da arma da fuoco alla testa, al volto e a una spalla. L'evento violento si è verificato intorno alle 10 in via della Costituzione, all'incrocio con via Rodolofo Morandi.

Sparatoria a Buccinasco. Uomo in gravi condizioni

La vittima, in arresto cardiocircolatorio, è stato trasportato in gravissime condizioni (codice rosso) con manovre di rianimazione in ospedale. Sul posto sono intervenuti elisoccorso, ambulanza e carabinieri. L'informazione è arrivata direttamente da Areu, l'azienda regionale di emergenza sanitaria lombarda. Al momento sono poche le informazioni, ma, dalle prime testimonianze, l'uomo sarebbe conosciuto in città per precedenti atti illeciti e sarebbe stato colpito mentre procedeva in bicicletta. Le indagini sono in corso.