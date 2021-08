Sparatoria in pieno giorno, Carabinieri e ambulanze in azione

Sparatoria poco dopo le 13.30 di oggi, giovedì 29 luglio, a Castiglione Olona.

Sparatoria in pieno giorno

A quanto si apprende, gli spari sarebbero stati esplosi in via Volta all'altezza del civico 10. Ancora non nota al dinamica di quello che dalla centrale Areu viene riportato come un "conflitto a fuoco", nè chi ne siano i protagonisti. Si conosce però l'identità della persona rimasta ferita da un colpo d'arma da fuoco, un 66enne colpito al gluteo. L'uomo non versa in gravi condizioni, e raggiunto dall'ambulanza si è deciso per il trasporto in codice giallo all'ospedale di Varese per le cure necessarie.