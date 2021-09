Niente Commissione antimafia, la Carovana contesta il Comune

La decisione dell'Amministrazione di Abbiategrasso di dire "no" alla creazione di una Commissione antimafia ha provocato la dura reazione della Carovana Antimafia dell'Ovest Milano: "Scelta sbagliata, Nessun comune è immune alla 'Ndrangheta"

Il "no" alla Commissione antimafia

La decisione dell'Amministrazione comunale di Abbiategrasso di respingere la proposta del Movimento 5 Stelle per istituite una Commissione antimafia abbiatense non è passata inosservata. Come pure le motivazioni dietro il "no" alla mozione del consigliere pentastellato Maurizio Denari, perché la maggioranza ha valutato fosse “difficoltoso implementare una Commissione ad hoc a quegli

strumenti di cui una macchina comunale è già dotata”.

Scelta e spiegazione che la Carovana Antimafia ha criticato aspramente