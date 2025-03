Bollino Blu per l'Ute di Cornaredo

Un’eccellenza cornaredese, ora certificata anche dal «Bollino blu» a riconoscimento della qualità del servizio erogato.

Grande soddisfazione per l’Ute di Cornaredo e per la sua responsabile Clelia Maesano, guida della realtà giunta al suo ventesimo anno di attività.

Ute Cornaredo

«L'Università delle Tre Età rappresenta per Cornaredo una realtà consolidata ed in continua crescita con i suoi circa 250 iscritti per l'anno accademico in corso ed i suoi primi 20 anni di vita. Sicuramente per i corsisti è una valida palestra ove mettersi in gioco, confrontarsi con le novità, riappropriarsi del proprio tempo e utilizzarlo con responsabilità e qualità, fare un personale lavoro introspettivo» spiega Maesano. «Il progetto propone 10 corsi in aula ed approfondimenti riguardanti questioni di attualità, argomenti scolastici, tematiche universali. Molteplici i laboratori a scansione annuale dove l'esercizio fisico e mentale viene praticato costantemente. Inoltre molte le proposte di conferenze, uscite didattiche e ancora spettacoli teatrali a cui i corsisti sono invitati» riassume la responsabile.

Auser Cornaredo

Tutto ciò rende l’Ute un polo attrattivo attraverso cui la cultura può raggiungere fasce di utenza debole che altrimenti risulterebbero scoperte. I risultati di questo grande lavoro hanno indotto gli organizzatori alla candidatura per l'ottenimento del prestigioso "bollino blu" che è stata presentata alla Commissione nominata per selezionare le migliori Università-Auser a livello nazionale.

Bollino blu

L'attestazione del merito è stata consegnata durante una cerimonia a Roma il 9 dicembre scorso. Insieme a Cornaredo, premiate anche le realtà di Cesano Boscone e Peschiera Borromeo in rappresentanza della Lombardia.

«Da parte nostra un ringraziamento particolare va a tutti gli Amministratori che in questi anni hanno avuto a cuore e sostenuto il nostro progetto, ai frequentanti ed a tutti i volontari Auser dello staff organizzativo che danno vita, ciascuno per la propria competenza, alla realizzazione di quello che crediamo essere il nostro obiettivo primario: la socializzazione nell'ambito dell'educazione permanente di ogni corsista» conclude la responsabile Clelia Maesano.