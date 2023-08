Bicicletta nella Ztl: se di intralcio per i pedoni va portata a mano

Cartelli per informare i ciclisti sul corretto comportamento da osservare in presenza di situazioni di affollamento.

Bicicletta a mano nella Ztl affollata: arrivano i cartelli

Sono stati posizionati oggi, mercoledì 9 agosto 2023, nei punti di ingresso della Ztl centrale di Legnano.

Nella Ztl non è infatti proibito andare in sella alla bicicletta, ma - come recita l’articolo 182 comma 4 del Codice della strada - "I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza”. In altre parole, il Codice della strada dice che la bicicletta è da condurre a mano quando potrebbe essere pericolosa o d’intralcio ai pedoni. È una norma, questa, valida in ogni situazione, quindi anche nella Ztl, che i ciclisti, come i conduttori di monopattini, devono impegnarsi a rispettare sempre.

"Una norma del Codice della strada non ben conosciuta"

L'assessore alla Quotidianità Monica Berna Nasca sottolinea:

"Come Amministrazione siamo impegnati a realizzare in città un sistema di mobilità che faccia convivere nel migliore dei modi pedoni, ciclisti e mezzi a motore. E siccome la convivenza è fatta di rispetto delle regole da parte di tutti, vogliamo contribuire a fare chiarezza sul comportamento che i ciclisti devono tenere in Ztl informando su una norma del Codice della strada che, probabilmente, non è ben conosciuta e che aiuta a vivere meglio e in sicurezza il nostro centro".