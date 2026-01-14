Da Herrin il sindaco Steve Frattini ha sottolineato quanto sia profondo il legame della città con le radici italiane

In collegamento con gli Stati Uniti, nella sala consigliare, si è tenuta la cerimonia di consegna delle civiche benemerenze a cinque cittadini americani che si sono distinti per il loro impegno nel mantenere vivo il gemellaggio fra Herrin e Cuggiono.

Benemerenze per gli americani del gemellaggio fra Cuggiono e Herrin

«Le benemerenze sono un riconoscimento, un segno di stima e di gratitudine da parte della nostra comunità a coloro che hanno mantenuto un profondo legame con le radici cuggionesi – ha detto il sindaco Giovanni Cucchetti – Li ringraziamo per aver fatto conoscere e insegnato la lingua italiana nella comunità oltreoceano».

Da Herrin il sindaco Steve Frattini ha sottolineato quanto sia profondo il legame della città con le radici italiane. Prima benemerenza a Carolina Ranzini Stelzer per l’amicizia che ha contribuito a nutrire negli anni nel quartiere della Hill di St. Louis tra i discendenti dei migranti. Le altre sono andate a Barbara Klein, Sandra Colombo e MichaelAnn Stanley, per il loro impegno nel mantenere viva la cultura italiana a Herrin facendo conoscere la lingua alle giovani generazioni. Tutte hanno ringraziato sottolineando di voler continuare la collaborazione.