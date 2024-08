Aspettate a morire, terminati i loculi disponibili al cimitero centrale

Terminata nei primi giorni di agosto la disponibilità di loculi al Cimitero centrale di corso Europa a Rho

A settembre al via i lavori per realizzare nuovi loculi

Il Comune si sta attrezzando da tempo predisponendo nuovi loculi che verranno realizzati a partire dalla metà di settembre. I loculi temporanei sono stati appositamente realizzati dall’Amministrazione per far fronte alle eventuali criticità, in modo da non creare alcun disagio o deposito nella cappella del Cimitero come avvenuto finora

A chi muore in queste settimane verranno assegnati dei loculi temporanei

Ai defunti verranno assegnati in queste settimane loculi provvisori collocati al Cimitero stesso. L’estumulazione successiva e la tumulazione nella collocazione definitiva saranno a carico del Comune. Ai familiari saranno in carico le normali spese cimiteriali di tumulazione, non ci saranno trasferte da un cimitero all’altro: le operazioni di spostamento avverranno all'interno dello stesso cimitero.

Previsti 68 nuovi loculi e 100 ossari; al Cimitero di Terrazzano altri sedici loculi

Al momento si è concluso l'iter per l'aggiudicazione definitiva della gara e un sopralluogo operativo è previsto nei primi giorni di settembre. La consegna lavori avverrà a metà settembre, dunque, molto probabilmente, sarà possibile ripartire con la vendita di manufatti verso i primi di dicembre. Al Cimitero capoluogo sono previsti 68 nuovi loculi e 100 ossari; al Cimitero di Terrazzano altri sedici loculi.

L'assessore Vergani: "Per i familiari dei defunti ci sarà solo il disagio di dover posticipare la collocazione definitiva"

“Per i familiari dei defunti ci sarà solo il disagio di dover posticipare la collocazione definitiva – spiega l’assessore ai Servizi cimiteriali e Vicesindaco Maria Rita Vergani – La necessità di nuovi loculi definitivi si è scontrata con la lungaggine dei tempi tecnici di autorizzazioni e costruzione. Abbiamo comunque rimediato con una soluzione che non comporterà alcun disagio rilevante, anche perché il Comune si farà carico delle spese necessarie per garantire a tutti la sepoltura in spazi adeguati”.