Asfalti fatti male, il Comune chiede alla ditta di sistemarli

Contestati dal Comune di Cuggiono i recenti lavori di asfaltatura di alcuni tratti di strade comunali.

Asfalti fatti male, il Comune contesta i lavori: la ditta dovrà intervenire di nuovo

Il sindaco Giovanni Cucchetti ha sottolineato:

“A seguito di verifiche effettuate riguardo ai lavori di manutenzione con posa di nuovo asfalto delle vie Manzoni e largo Marconi, sono stati rilevati difetti nelle lavorazioni in alcuni punti. Pertanto sono stati contestati alla ditta che li ha eseguiti, a cui è stato richiesto il risanamento per ottenere una asfaltatura ottimale. Informeremo i cittadini con il dovuto preavviso quando saranno ricalendarizzati i lavori, nel caso in cui sarà necessario chiudere al traffico le strade interessate”.

Tutte le strade interessate dai lavori (del valore di oltre 81mila euro)

Gli interventi hanno interessato largo Chiesa Vecchia (dalla rotatoria fino all’intersezione con via Roma), largo Marconi (dal dosso fino all’incrocio con via Marsala); via Manzoni, nella parte iniziale, e nel tratto da via Pertini fino alla rotatoria. La somma destinata per questo intervento è di oltre 81mila euro, e grazie al ribasso d’asta ottenuto sono stati aggiunti il rifacimento della strada bianca di via Solferino (dalla fine del tratto con pavimentazione bitumata a via Battisti) e la sistemazione dell’incrocio fra le vie Cavour e San Fermo.

Nelle scorse settimane è stata anche asfaltata da Città Metropolitana via San Rocco fino a piazza San Giorgio, trattandosi della strada provinciale 31 che attraversa l’abitato.