Arconte Gatti eletto nuovo presidente dell’Assemblea dei sindaci del Distretto del Castanese – Asst Ovest Milanese

L’Assemblea riunisce i sindaci e i loro delegati dei Comuni del territorio e rappresenta un momento di confronto e coordinamento sulle politiche sociosanitarie e sui servizi territoriali dell’Asst Ovest Milanese

Il sindaco di Vanzaghello Arconte Gatti è stato eletto nuovo presidente dell’Assemblea dei sindaci del Distretto del Castanese – Asst Ovest Milanese.

L’elezione

L’elezione si è svolta ieri mattina, lunedì 16 marzo, nella sala consiliare dell’ospedale di Cuggiono durante la seduta con i componenti dell’Assemblea: Giovanni Cucchetti (sindaco di Cuggiono), Fabio Gamba (vice sindaco di Arconate), Emiliana Calcaterra (vice sindaco di Bernate Ticino), Licia Colombo (assessore alle Politiche sociali, Salute e Sanità del Comune di Castano Primo), Roberto Cattaneo (sindaco di Nosate), Valentina Cognetta (sindaco di Robecchetto con Induno e Malvaglio) e Fabrizio Allevi (sindaco di Turbigo).

L’Assemblea

L’Assemblea riunisce i sindaci e i loro delegati dei Comuni del territorio e rappresenta un importante momento di confronto e coordinamento sulle politiche sociosanitarie e sui servizi territoriali dell’Asst Ovest Milanese. Da parte di tutti i componenti sono stati espressi gli auguri di buon lavoro al sindaco Arconte Gatti.

Il commento del sindaco neoeletto

Da parte sua il primo cittadino di Vanzaghello neoeletto rivolge «un ringraziamento ai sindaci e assessori alla partita per la fiducia, così come il mio ringraziamento ai direttori Asst e di Distretto, con i quali sarà massima la mia collaborazione e il mio impegno per il bene delle nostre comunità, sempre considerando e ascoltando le tematiche sanitarie e socio sanitarie che emergeranno e verranno proposte negli incontri previsti con i colleghi sindaci del Distretto del Castanese».