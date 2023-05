Arconate protagonista della ricostruzione dell'Ucraina

E’ ufficiale e nei giorni scorsi è arrivato il benestare formale dell’Unione Europea. Arconate è stato scelto come uno dei tre Comuni per il Progetto Europeo «Bridges of trust», Ponti di fiducia, insieme a Sesto San Giovanni mentre ancora si contendono il terzo posto in lizza i comuni di Inveruno e Magenta.

Il via libera del Consiglio comunale

Come anticipato nell’ultimo Consiglio comunale di fine Aprile in cui era stata sottoscritto il documento di partnership ora il progetto e in partenza. Dopo un iter faticoso e dispendioso di molte energie iniziato a inizio ottobre 2022 da una idea del sindaco Sergio Calloni e della consigliera Silvia Fontana, il progetto ora si è concretizzato con grande soddisfazione degli amministratori.

"Un contesto internazionale che sbarca finalmente in paese"

Parla silvia Fontana: «Siamo molto contenti perché riuscire a portare Arconate in un contesto di progetto internazionale non è stato semplice. speriamo di riuscire a dare un aiuto importante e concreto alla ricostruzione».

Il gemellaggio con Pervomaisyi

Il progetto prevede che dei Comuni Europei siano associati ad altrettanti Comuni dell’Ucraina per sostenere in diversi modi la ricostruzione attraverso un gemellaggio di natura culturale, economica, solidale e tecnica. Ad Arconate è stato abbinato il comune ucraino di Pervomaisyi che si trova a ridosso della linea della zona di combattimento e di guerra. Questo comune vicinissimo al confine dove imperversano le operazioni militari ha subito diversi danni ma sta reggendo la situazione e sta supportando i paesi confinanti sotto continuo attacco militare, tanto che la loro grande biblioteca è stata adibita a Centro di accoglienza per gli sfollati dei paesi limitrofi.

La visita delle delegazioni di sindaci

Dal giorno 11 giugno fino al 18 una delegazione di tre sindaci ucraini sarà ospitata a spese dell’Unione europea ad Arconate dove in auditorium comunale sarà protagonista in Tavole Rotonde con i sindaci della zona coordinati dal sindaco Sergio Calloni, con imprenditori e industriali che forniranno consulenze e proporranno idee e progetti per la ricostruzione delle zone martoriate. Sarà spiegato come funzione il Patto dei sindaci e l’unione. La delegazione giungerà ad Orio al Serio e sarà ospitata in paese tranne il giorno 14 dove si trasferirà a Sesto S. Giovanni. Un progetto finanziato totalmente dal CEMR un ente europeo in cui si auspica che la ricostruzione post bellica abbia ad avere un buon esito.