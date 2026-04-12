Approvata la mozione per il mercato agricolo nelle frazioni

La mozione di Fratelli d’Italia per portare il mercato agricolo anche nelle frazioni di Cornaredo approvata all’unanimità in consiglio comunale.

Mercato agricolo

Nella seduta del Consiglio comunale di mercoledì 8 aprile, è stata approvata all’unanimità la mozione presentata dal gruppo consiliare di Fratelli d’Italia relativa all’estensione in forma itinerante del mercato dei prodotti agricoli a kilometro zero nelle frazioni del territorio, presentata e firmata dai consiglieri Marzio Foti e VIto Vatalaro.

Fratelli d’Italia

Questo il commento dell’assessore e vicesindaco Dario Ceniti.

«Si tratta di un risultato politico significativo: è infatti la prima mozione a ottenere il voto favorevole unanime dell’intero Consiglio comunale, segnale di una condivisione trasversale su un tema concreto e sentito dalla cittadinanza. La proposta nasce dall’ascolto diretto delle esigenze dei residenti delle frazioni di San Pietro all’Olmo, Cascina Croce e Cascina Torrette, che da tempo chiedono di poter usufruire più facilmente del servizio del mercato agricolo. Un’iniziativa che, oltre a valorizzare le produzioni locali e sostenere le imprese del territorio, rappresenta un importante momento di socialità e presidio comunitario.

La mozione

LA mozione presentata dal capogruppo Fdi Marzio Foti evidenzia il valore politico, culturale e sociale dell’iniziativa, ribadendo un principio fondamentale: non possono esistere cittadini di serie A e cittadini di serie B. Le frazioni rappresentano una parte integrante e vitale della comunità di Cornaredo e meritano pari attenzione e servizi. L’approvazione unanime della mozione rappresenta quindi un primo passo concreto verso un impegno più ampio: riportare al centro le frazioni. L’obiettivo è chiaro: garantire che tutti i cittadini possano vivere pienamente il territorio e, allo stesso tempo, che le frazioni tornino a essere luoghi vivi, animati e partecipati proprio grazie alla presenza e al coinvolgimento dei cittadini stessi.