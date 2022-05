Appalti truccati, il sindaco: "Procedimento disciplinare nei confronti dell'indagata"

Il sindaco di Cornaredo, Santagostino, ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti della dipendente coinvolta e un controllo degli appalti in essere in Comune.

Segnalazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione degli appalti su cui si è concentrata l’indagine della Procura della Repubblica, apertura di un provvedimento disciplinare a carico della dipendente indagata con conseguente riorganizzazione degli uffici, e avvio di un Audit Interno su tutte le procedure seguite dai soggetti indagati.

Sono questi i primi provvedimenti presi dall’Amministrazione Comunale di Cornaredo dopo un vertice con la squadra legale e la Prefettura all’indomani dell’inchiesta condotta dalla Guardia di Finanza.

«Abbiamo deciso di procedere rapidamente per tutelare i cittadini e l’Amministrazione – spiega il sindaco Yuri Santagostino – Dopo un confronto con la Prefettura abbiamo proceduto a segnalare ad Anac gli appalti relativi a ristorazione e trasporto scolastico e insieme all’Autorità Anticorruzione valuteremo tutte le azioni che la legge ci mette a disposizione per garantire la massima legalità e allo stesso tempo per assicurare la continuità del servizio ai cittadini».