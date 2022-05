Appalti truccati: due dipendenti comunali indagati

Guardia di Finanza

Coinvolti due dipendenti del Comune di Cornaredo: uno a riposo, l'altra invece in servizio.

DDue dipendenti comunali del Comune di Cornaredo accusati per gli appalti truccati. Il sindaco Santagostino conferma la "massima collaborazione all'indagine da parte dell'Amministrazione".

Appalti truccati in diversi Comuni

Sono undici le persone arrestate dalla Guardia di Finanza di Milano riguardo un giro di appalti truccati e tangenti per favorire alcuni soggetti nella gestione degli appalti per la ristorazione della mensa scolastica e per le pulizie all'interno degli uffici pubblici. Fra questi anche due dipendenti del Comune di Cornaredo, uno a riposo, l'altra in servizio: il sindaco Yuri Santagostino ha sottolineato la massima collaborazione dell'Amministrazione e che sta valutando eventuali azioni nei confronti della dipendente indagata.

Le parole del sindaco