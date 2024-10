Aperto il nuovo parcheggio (dopo il sollecito di Garagiola)

I lavori di realizzazione del nuovo polo scolastico di Inveruno hanno visto anche opere stradali esterne che in alcuni tratti hanno apportato modifiche alle caratteristiche della carreggiata.

Nuovo parcheggio in via Brera

In via Brera è stata realizzata una nuova area di parcheggio di fronte ai civici 13/15, mentre in vicolo Mameli si è creato un accesso da via Fratelli Bandiera con istituzione del limite massimo di velocità a 30 chilometri orari in prossimità di questa intersezione. Divieto di sosta sul lato destro di vicolo Mameli nel tratto tra le vie Fratelli Bandiera e Belloli.

Il sollecito di Yuri Garagiola

L’apertura del parcheggio in via Brera è avvenuto un mese dopo l’avvio dell’anno scolastico nella nuova scuola e ha visto il sollecito del consigliere di minoranza Yuri Garagiola, che ha così commentato:

"Gli stalli di sosta erano finiti nella seconda metà di settembre, e vedendoli sempre chiusi ho inviato una pec agli uffici competenti l’8 ottobre, e stranamente il 10 l’area è diventata fruibile. Forse si erano dimenticati di questi parcheggi che non erano una priorità, viste le altre urgenze che girano intorno ai plessi scolastici. Questo parcheggio è però un servizio alla comunità e come consigliere ho sollecitato l’apertura per renderli fruibili a chi frequenta la scuola e questa zona del paese. Noto confusione intorno al tema scuola che è delicato e va trattato con attenzione e trasparenza da parte dell’Amministrazione".