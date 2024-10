Accusata di furto a scuola, morta l'ex Dsga. Stop al processo. Ora chi risarcirà?

Morta l'ex Dsga dell'istituto scolastico Alighieri di Rescaldina Lucia Giordanella. Stop al processo.

Morta l'ex Dsga della scuola

E’ deceduta Lucia Giordanella, ex Dsga dell'Istituto comprensivo Alighieri di Rescaldina. E con la sua scomparsa niente più processo. La donna - che è venuta a mancare sabato all’età di 64 anni - era stata infatti accusata di aver sottratto soldi nella scuola rescaldinese dove lavorava. Per lei il pm Nadia Calcaterra della Procura di Busto Arsizio aveva chiesto il rinvio a giudizio.

Da qui l'udienza preliminare che è stata però infinita con Giordanella che - tramite i suoi avvocati difensori - aveva sempre presentato un legittimo impedimento a prendervi parte a causa delle sue condizioni di salute.

E si era arrivati anche all’affidamento di stilare una perizia sulle condizioni di salute, perizia poi depositata e che attestava come l’ex Dsga non poteva muoversi.

Nei giorni scorsi la notizia del decesso di Giordanella, che dal 2020 in Sicilia.

Niente processo. Chi risarcirà la scuola?

La prossima udienza preliminare era in programma martedì 22 ottobre 2024, in quell’occasione il pm chiederà il non luogo a procedere per morte del reo.

Insomma, niente più udienze e possibile processo per l’ex Dsga.

Ma tanti, in paese, si chiedono: chi risarcirà ora la scuola che sarebbe stata vittima della donna? L’unica possibilità è che la scuola intenti una causa civile verso gli eredi.