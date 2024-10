"L’Ufficio del Giudice di pace è al collasso"

"Quasi mille richieste di decreto ingiuntivo per morosità che non vengono evase, presumibilmente per mancanza di personale amministrativo e di magistrati. L’Ufficio del Giudice di pace di Legnano è al collasso".

Giudice di pace di Legnano, la denuncia degli amministratori di condominio Anaci

A sollevare il problema sono gli amministratori di condominio di Anaci Milano, attraverso il vicepresidente provinciale con delega all’Altomilanese Pino Lionetti, che così descrive la situazione:

"La situazione è disastrosa. È vero che la Riforma Cartabia ha raddoppiato la competenza del Giudice di pace, portandola dai 5mila euro precedenti ai 10mila attuali, è vero anche che molti uffici della Città metropolitana sono in situazioni altrettanto precarie, tuttavia è innegabile che la situazione di Legnano meriti un’attenzione particolare, visti i numeri in ballo".

"Nel 2024 solo una cinquantina di decreti ingiuntivi, contro gli oltre mille del 2023"

Lionetti prosegue sottolineando che "fino all’anno scorso dall’ufficio venivano emessi oltre mille decreti ingiuntivi all’anno, nel 2024 sono stati emessi soltanto una cinquantina di decreti". Il vicepresidente di Anaci continua:

"La situazione è insostenibile. La morosità condominiale, non solo quella 'incolpevole', cioè di persone che hanno reali difficoltà economiche, è in aumento e qualcuno ne approfitta sapendo che un decreto ingiuntivo difficilmente verrà emesso nei suoi confronti, mettendo in difficoltà gli altri condomini e gli amministratori condominiali che non riescono a far fronte alle spese ordinarie. Tenuto conto che in questi giorni è partita la nuova stagione termica, i cui costi sono la voce più importante dei bilanci condominiali, si può intuire facilmente quanto la situazione sia difficile".

L'appello al sindaco Radice e ai colleghi del Legnanese: "Fatevi sentire al Ministero"

Per evitare che "oltre al danno vi sia la beffa per gli amministratori di condominio, che per legge sono obbligati a richiede il decreto ingiuntivo nei confronti dei morosi (ex art. 1129 c.c. comma 9)", Lionetti chiede al sindaco Lorenzo Radice e ai sindaci del Legnanese "di far sentire la loro voce presso il Ministero per avere più magistrati e più amministrativi per l’Ufficio del Giudice di pace di Legnano".