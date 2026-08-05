ApertiXferie: ecco gli elenchi dei negozi aderenti

Tra Magenta, Castano Primo, Inveruno, Robecchetto con Induno e Santo Stefano Ticino sono già una settantina quelli che garantiranno il servizio anche nel mese di agosto.

Confcommercio Alto Magentino rende noti i primi elenchi dei negozi ApertiXferie, quelli cioè che garantiranno il servizio anche nel mese di agosto.

ApertiXferie: finora 70 adesioni

Dopo il lancio dell’iniziativa, arrivano i primi risultati. Sono infatti circa 70 le attività commerciali che hanno aderito ad ApertiXferie, il progetto promosso da Confcommercio Alto Magentino per valorizzare i negozi, i pubblici esercizi e i servizi che resteranno operativi durante il mese di agosto. L’associazione di categoria ha pubblicato gli elenchi degli esercenti che hanno scelto di partecipare all’iniziativa nei cinque comuni coinvolti: Magenta, Castano Primo, Inveruno, Robecchetto con Induno e Santo Stefano Ticino.

Una rete di negozi aperti

Secondo Confcommercio Alto Magentino, l’iniziativa sta riscuotendo un notevole interesse a pochi giorni dal suo lancio. L’obiettivo è quello di mettere in rete le attività che, anche nelle settimane tradizionalmente dedicate alle ferie, continueranno a garantire servizi ai cittadini, ai lavoratori che resteranno sul territorio e a chi arriverà da altri comuni. Una vera e propria «rete locale di offerte» che comprende negozi, attività alimentari e non alimentari, pubblici esercizi, artigiani e servizi, offrendo un punto di riferimento a chi avrà bisogno di fare acquisti o usufruire di servizi durante il periodo estivo.

Gli elenchi comune per comune

Gli elenchi sono suddivisi per comune e per categoria merceologica, così da rendere più semplice la consultazione. Per ogni attività vengono indicati indirizzo, recapito telefonico e periodo di apertura nel corso del mese di agosto.

Un sostegno al commercio di vicinato

L’iniziativa nasce con l’intento di valorizzare gli operatori economici che scelgono di mantenere aperta la propria attività anche nel periodo estivo, contribuendo a mantenere vivi i centri cittadini e a garantire continuità nei servizi. Confcommercio Alto Magentino sottolinea come il progetto rappresenti un’opportunità sia per i cittadini, che possono sapere con facilità quali attività resteranno aperte, sia per gli stessi esercenti, ai quali viene offerta una vetrina gratuita attraverso la promozione degli elenchi.