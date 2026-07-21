“ApertiXferie”, Confcommercio crea la mappa delle attività che non abbassano la cler ad agosto

Confcommercio Alto Magentino lancia “ApertiXferie”, l’iniziativa pensata per raccogliere e valorizzare le attività commerciali che resteranno operative anche nel mese di agosto.

“ApertiXferie”, il nuovo progetto di Confcommercio Alto Magentino

L’obiettivo è offrire ai cittadini una guida utile per sapere quali negozi, esercizi e servizi saranno disponibili durante il periodo delle ferie estive. Non indicando chi chiuderà, ma mettendo in evidenza chi continuerà la propria attività: negozi, bar, ristoranti, alimentari, attività di abbigliamento, artigiani, professionisti e servizi che resteranno un punto di riferimento per chi rimarrà nei comuni dell’Alto Magentino o per chi arriverà da altri territori.

Una rete di attività aperte sul territorio

L’iniziativa nasce dalla volontà di Confcommercio Alto Magentino di costruire una vera e propria rete di esercizi aperti durante le settimane estive, così da rendere più semplice per cittadini e visitatori individuare le attività disponibili.

Il presidente di Confcommercio Alto Magentino Luigi Alemani sottolinea:

«Sappiamo che alcuni Comuni si adoperano per segnalare attraverso i propri uffici le chiusure delle attività che vendono beni essenziali sul territorio, a beneficio dei cittadini. Quello che abbiamo desiderato realizzare intende invece dare corpo a una vera e propria rete di negozi e attività aperti sul territorio».

Una rete che, secondo il presidente, potrà essere utile non solo ai residenti del singolo Comune, ma anche a chi arriverà da altre zone:

«Potranno rivolgersi a queste attività coloro che intendano beneficiare di quei servizi o acquistare quei prodotti, generando così non solo un valore per il territorio, ma anche per lo stesso titolare dell’attività che, tramite la nostra Confcommercio, sarà pubblicizzato gratuitamente».

Come aderire all’iniziativa

Partecipare ad ApertiXferie è semplice: gli esercenti interessati dovranno compilare il modulo predisposto da Confcommercio e inviarlo alla segreteria dell’organizzazione entro mercoledì 30 luglio. La scheda richiede di indicare i dati dell’attività, il comune e l’indirizzo, il periodo di apertura previsto e gli eventuali orari. È inoltre possibile segnalare la disponibilità di un eventuale servizio a domicilio. Nel modulo vengono raccolte diverse tipologie di attività: dai pubblici esercizi (bar, ristoranti, pizzerie e trattorie) ai negozi alimentari (generi vari, ortofrutta, macellerie, panetterie), dai negozi non alimentari (abbigliamento, calzature, profumerie, cartolerie, edicole, tabacchi e altro) alle attività artigianali e ai servizi.

«Le città sono vive grazie al commercio»

Il progetto, spiega il direttore di Confcommercio Alto Magentino Simone Ganzebi, vuole essere anche un modo per riconoscere l’impegno degli operatori che scelgono di garantire continuità al servizio anche nel periodo estivo:

«ApertiXferie è un progetto che concretamente proietta sul territorio quanto Confcommercio intende, da diversi anni ormai, garantire alle imprese e al tessuto commerciale che rappresenta. In riscontro all’impegno, ma anche ai sacrifici, che ogni titolare, ogni esercente e ogni negoziante assume nel proseguire la propria attività anche quando molti di noi saranno in ferie vogliamo realizzare un vero e proprio intervento di valorizzazione e tutela».

Per Confcommercio, infatti, mantenere attiva una rete commerciale significa contribuire alla vitalità dei centri abitati:

«Le città, i paesi e i piccoli Comuni sono vivi e generano socialità solo attraverso la fondamentale presenza di un tessuto commerciale».

Nella foto di copertina: il presidente di Confcommercio Alto Magentino Luigi Alemani