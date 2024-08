Anffas: festa dell’uva alla Cappelletta

40 anni da celebrare con la città. Tante iniziative hanno caratterizzato il 40esimo anniversario di Anffas Abbiategrasso, e altrettanti appuntamenti sono in programma nei prossimi mesi.

Il primo in ordine di tempo?

La Festa dell’uva promossa in collaborazione con il gruppo La Cappelletta in programma per sabato 31 agosto e domenica 1° settembre 2024.

Proprio all’interno della struttura di via Stignani, che grazie all’impegno di tanti instancabili volontari, ha allietato l’estate abbiatense, saranno organizzati i consueti banchetti di uva, pesche di beneficenza e lotterie a favore del centro per disabili di Strada Cassinetta.

Sabato pranzo e cena organizzati dal Gruppo Cappelletta (si fa il bis anche la domenica – con pranzo per le famiglie e i sostenitori Anffas), ma anche animazione con i Clown Dottori nel pomeriggio di domenica 1° settembre con taglio della torta per il 40esimo compleanno di Anffas.

Non mancherà la musica: sabato 31 agosto ad esibirsi sul palco e a richiamare gli appassionati di ballo ci saranno i Solo Cai, mentre domenica serata danzante con l’orchestra Leo Blu.