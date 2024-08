Anffas : consegnato il ricavato del "Dammi il 5"

Dietro ad ogni grande successo ci sono sempre persone speciali. È stato consegnato al centro Anffas di Abbiategrasso il ricavato della seconda edizione della corsa podistica non competitiva Dammi il 5! 4300 volte grazie ai volontari del gruppo gli Amici del Melograno, promotori della bella iniziativa che si è tenuta a fine maggio.

Il bersagliato (un po’ bagnato) è stato centrato e gli organizzatori sono davvero soddisfatti.

“A causa della peste suina – spiegano Angelo Lamperti e Attilio Calloni degli Amici del Melograno, organizzatori dell’evento – è stato necessario modificare l’itinerario della marcia rispetto a quello proposto in occasione della prima edizione e ne è stato pensato uno in città. Abbiamo avuto bisogno di un maggior numero di volontari lungo i due percorsi, il primo di 3 km ed il secondo di 7, ma non ci sono mancate le forze. Tante persone ci sono venute in aiuto. Vogliamo ringraziare di cuore i Carabinieri, i Bersaglieri, e la Fiab che hanno accolto il nostro invito e che sempre si dimostrano pronti e sensibili alle nostre iniziative. Una risorsa importante per tutto il territorio. Il nostro grazie, chiaramente, va anche a tutte le altre associazioni presenti, agli Amici della Cappelletta, straordinari come sempre, alla Croce Azzurra, al Circolo Ricreativo CB, al gruppo Alpini, e ancora all’Avis Abbiategrasso, al Gajna Club , a Le Salamelle Avis, a I notturni di Bia’. Un grazie al supermercato Il Gigante per la donazione effettuata, agli sponsor che hanno reso possibile questo nostro progetto, e a tutte le persone che a titolo gratuito si sono prodigate per il buon esito della manifestazione. Grazie a tutti i partecipanti. Solo insieme si possono fare cose straordinarie e ancora una volta l’abbiamo dimostrato. Il ricavato dell’iniziativa sarà devoluto al centro Anffas di Strada Cassinetta a sostegno delle tante attività di cura e assistenza rivolte a persone con disabilità”.