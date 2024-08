A Bià fiesta solenne a Santa Rosa de Lima

Nella basilica di Santa Maria Nuova, sabato 31 agosto 2024, si terranno le celebrazioni per Santa Rosa da Lima, patrona di Abbiategrasso.

Il programma delle celebrazioni

Un programma che prevede alle 16.30 la Pinata in quadriportico, alle 17.30 il benvenuto ufficiale, ; alle 18 la Santa Messa con alle 19.30 Benedizione ufficiale. In conclusione, piccola Processione all'interno del quadriportico con la statua lignea donata da Mons Banbaren, Vescovo gesuita peruviano. All'evento parteciperanno anche la Console Generale del Perù a Milano Ana Teresa Lecaros con il suo staff, Monsignor Innocente Binda ed il sindaco Cesare Nai con altri rappresentanti dell'Amministrazione comunale.

Santa Rosa da Lima

Santa Rosa da Lima Patrona di tutto il Sud America, delle Filippine e di Abbiategrasso. Nacque a Lima Isabella Flores il 20 Aprile 1586, spagnola, figlia del comandante dei fucilieri di Pizarro, soprannominata dalla tata Rosa, che divenne poi per tutti il suo nome per la sua bellezza. Morì il 24 Agosto 1617 all'età di 31 anni. La sua vita, dedicata completamente al prossimo, fu costellata da episodi miracolosi che la portarono dopo la morte alla canonizzazione. Come, quando e chi la fece divenire la Santa Patrona di Abbiategrasso è ancora avvolto nella nebulosa del tempo, Sicuramente portata dagli stessi Conquistadores oggi lega il Nuovo al vecchio mondo: L'America Latina, le Filippine ed Abbiategrasso.

Dal 2005 la Pro Loco abbiatense con un gruppo promotore sostiene la Celebrazione che ha raggiunto la 19ma edizione.