Amodeo premiato dal sindaco di Abbiategrasso

Il nuotatore abbiatense, medaglia d'argento alle Paralimpiadi di Tokyo, premiato dal sindaco Cesare Nai in consiglio comunale con una targa: "Congratulazioni da tutta la città"

In occasione del Consiglio comunale di ieri sera il sindacoha consegnato una targa di riconoscimento ad, per congratularsi a nome di tutta la città per la medaglia d'argento vinta durante le paralimpiadi di Tokyo. Alberto, oltre agli omaggi del sindaco, ha ricevuto le congratulazioni anche da parte dell'assessore allo Sport Beatrice Poggi, dell'assessore regionale alle Politiche sociali Alessandra Locatelli e da tutto il Consiglio comunale. "Quello che hai fatto alle Paralimpiadi è stato qualcosa di straordinario, e siamo molto felici di poter essere qui ad ascoltarti stasera per condividere con te quelle emozioni e farti le congratulazioni da parte di tutta la città", ha detto Nai.