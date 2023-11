Dal 18 novembre si sta svolgendo la settimana dedicata alla riduzione dei rifiuti e in particolare degli imballaggi.

Al via la settimana per la riduzione dei rifiuti

Di tutti i rifiuti che ogni giorno produciamo a livello domestico, una buona parte è costituita dagli imballaggi. Il loro ruolo è quello di contenere, proteggere ogni tipo di merce per il trasporto e per la vendita, ma il loro impatto negativo sull’ambiente è un problema sempre più pressante. A porvi l’accento è la Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (iniziativa della Commissione Europea che ha preso il via domenica 18 e si concluderà questa domenica, con lo scopo di sensibilizzare istituzioni, comunità e consumatori sulle strategie e sulle politiche di prevenzione e riduzione dei rifiuti).

“Non farti imballare” è lo slogan coniato proprio per richiamare l’attenzione dei consumatori sul tema degli imballaggi e dei loro numeri, che in effetti fanno pensare: si stima che il 40% della plastica e il 50% della carta utilizzata nell'Unione Europea siano destinati al packaging e che il 36% dei rifiuti solidi urbani sia costituito proprio da imballaggi, la cui produzione è aumentata in modo significativo negli ultimi tre anni, complice certamente l’emergenza sanitaria legata alla pandemia.

Molti imballaggi riciclabili legati all’industria della ristorazione take-away, vuoi perché sporchi di unto, vuoi per disattenzione, finiscono nei rifiuti indifferenziati, ossia fra quei materiali che non essendo avviati al riciclo producono un maggiore impatto sull’ambiente.

Le linee guida dell'Unione Europea

Comprendendo l’urgenza di una svolta in tal senso, la Commissione Europea ha fissato obiettivi ambiziosi, imponendo a ciascuno degli Stati membri di ridurre del 5% la quota pro capite dei rifiuti da imballaggio entro il 2030, del 10% entro il 2035 e del 15% entro il 2040, con 5 punti percentuali in più, nel caso del packaging in plastica. Proprio oggi il Parlamento è chiamato a votare il nuovo regolamento sul packaging e mentre tutto il settore è con il fiato sospeso (diminuire la produzione degli imballaggi sarebbe infliggere un colpo basso al business che gli stessi creano), ciascuno di noi è chiamato in prima persona a dare una svolta anche al proprio stile di vita, attraverso piccoli ma importanti accorgimenti che, se adottati da tutti, potranno davvero fare la differenza.

Ecco il decalogo del consumatore responsabile:

1. limitare il più possibile l’acquisto delle monoporzioni;

2. per la frutta e la verdura prediligere quella venduta sfusa e non nelle vaschette di plastica;

3. evitare l’acquisto di acqua in bottiglie di plastica e approvvigionarsi preferibilmente alle casette dell’acqua, con le bottiglie di vetro che si possono riutilizzare;

4. quando si va a fare la spesa utilizzare borse di tela e non i sacchetti del supermercato;

5. prediligere le bevande nelle bottiglie di vetro, piuttosto che quelle confezionate nell’alluminio (lattine);

6. prediligere per la spesa i punti vendita che propongono i prodotti alla spina (detersivi, ammorbidenti, saponi, legumi, frutta secca, cereali, olio, vino; etc.)

7. evitare l’acquisto di prodotti che hanno un packaging “sovrabbbondante” (ad esempio, il pesce surgelato suddiviso in monoporzioni cellophanate, inserite in vaschette di plastica sagomate e chiuse in scatole di cartone);

8. Quando si acquista frutta e verdura, non sempre è necessario insacchettarla nella plastica. Ovviamente se il prodotto è di piccole dimensioni o delicato (come può essere un grappolo d’uva) è opportuno l’utilizzo di un sacchetto, altrimenti è una buona idea etichettare direttamente il frutto (banane, melone, anguria, etc.) o l’ortaggio (zucca, cavolfiore, verza, etc.), dopo averli pesati.

9. Evitare, se possibile, l’acquisto di prodotti racchiusi in valigette o gusci bivalve di plastica dura non riciclabile;

10. Quando si compra il cibo già cucinato da asporto, prediligere i punti vendita che utilizzano confezioni in materiale ecologico e compostabile.