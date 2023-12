Al via a gennaio i lavori di ampliamento del cimitero

Aggiudicato in via definitiva l’appalto per l’ampliamento del cimitero comunale di Cuggiono attraverso la costruzione di nuovi loculi.

Un investimento che supera il milione

A conclusione dell’iter burocratico è stato individuato il promotore che realizzerà in finanza di progetto, con oneri quindi a suo carico, l’ampliamento del cimitero per un investimento pari a 1.065.938 euro oltre Iva. L’operatore prenderà in carico anche la cura e la manutenzione del camposanto per i prossimi 20 anni.

"Il nuovo complesso di colombari verrà realizzato in adiacenza dell'esistente"

«Il nuovo complesso dei colombari verrà realizzato in adiacenza dell’esistente e in questo ambito saranno anche riqualificati i servizi igienici - ha commentato l’assessore ai Lavori pubblici Sandro Guzzini - Siamo certi che la situazione gestionale migliorerà e un luogo tanto caro a tutti noi continuerà a essere curato come tutti ci aspettiamo.

I lavori partiranno nel gennaio del prossimo anno e confidiamo di avere l’opera finita entro l’autunno 2024. Una criticità esistente sin dal nostro insediamento è stata superata, garantendo per i prossimi vent’anni la disponibilità necessaria».

Prevista la costruzione di nuovi loculi

Il progetto prevede la costruzione di nuovi blocchi loculi nell’angolo nord-ovest del cimitero, su un’area di circa 1.350 metri quadrati, collegati con quelli di più recente realizzazione nella zona nord. Verrà costruito un corpo di fabbrica sviluppato su due piani di cui uno parzialmente interrato, costituito da due distinti blocchi di loculi opportunamente collegati tra loro da un porticato. Ogni piano ospiterà tre livelli di loculi, mantenendo l’analoga impostazione dei blocchi di colombari esistenti e verrà così ricavato un numero complessivo di 368 loculi, precisamente 320 per tumulazione frontale e 48 per tumulazione laterale.

L'obiettivo dei lavori

La soluzione di realizzare loculi a tumulazione laterale è adottata al fine di permettere, in caso di mutuata necessità di utilizzo di manufatti cimiteriali, di allestirli facilmente a uso ossario. È prevista anche la realizzazione di un vialetto d’accesso pedonale di collegamento all’esistente area cimiteriale già utilizzata. Si prevede infine la realizzazione di un massimo di 87 tombe a doppia tumulazione, di cui 65 da realizzarsi previa programmata esumazione di tombe già presenti e 22 lungo il viale laterale destro sul lato opposto delle cappelle gentilizie esistenti.