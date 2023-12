Ora Salute Donna avrà a disposizione un nuovo ecografo grazie alla generosità dell'associazione Aicit Magenta Gruppo Roberto Corneo.

Aicit Magenta dona un ecografo a Salute Donna

La cerimonia di consegna del nuovo strumento medico si è tenuta nella mattinata di oggi, mercoledì 20 novembre, nella suggestiva cornice di Casa Giacobbe alla presenza dei direttivi delle due associazioni, da anni impegnate nel campo della prevenzione.

Lo strumento, dal costo di 50mila euro, potrà essere utilizzato non solamente per le ecografie al seno, ma per tutte le tipologie di ecografie e consentire così a Salute Donna e Salute Uomo di operare al meglio nelle loro attività sul territorio.

Le parole del presidente Bolzonella

Un bellissimo gesto che assume inoltre un significato ancor più importante perchè avvenuta nel giorno della nascita di Roberto Corneo, al quale l'associazione Aicit è intitolata, come spiegato anche dal presidente Daniele Bolzonella: