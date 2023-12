Si avvicinano le festività natalizie e, affinché strade e marciapiedi non si trasformino in depositi di rifiuti, occorre che i cittadini rispettino le regole di esposizione, legate proprio ai giorni di festa.

Natale e Santo Stefano: ecco il calendario della raccolta rifiuti

Lunedì 25 dicembre, giorno di Natale, i servizi di raccolta domiciliare saranno sospesi in tutti i Comuni serviti da AEMME Linea Ambiente:

a Legnano, Canegrate, Parabiago e Magnago, le raccolte previste per lunedì 25 dicembre saranno anticipate a sabato 23 dicembre (i cittadini dovranno, pertanto, esporre i rifiuti la sera di venerdì 22). In questi comuni si rispetterà anche la festività del 26 dicembre e pertanto le raccolte rifiuti previste per tale giornata slitteranno a mercoledì 27 (quando, nel contempo, si raccoglieranno anche i rifiuti già previsti per il mercoledì).

Anche a Buscate e a Villa Cortese il giorno di Natale i nostri operatori non saranno in servizio. Le raccolte saranno anticipate a sabato 23 dicembre (i cittadini dovranno, pertanto, esporre i loro rifiuti la sera di venerdì 22: quelli di Buscate dovranno esporre l’umido e quelli di Villa Cortese dovranno esporre indifferenziato, umido e vetro).

Sui territori di Rescaldina di Robecchetto con Induno le mancate raccolte del giorno di Natale saranno posticipate a mercoledì 27 dicembre (Rescaldina con umido e scarti vegetali e Robecchetto con indifferenziato, plastica e umido). I cittadini di questi due Comuni dovranno, pertanto, esporre i rifiuti la sera di Santo Stefano, unitamente ai rifiuti che normalmente si raccolgono il mercoledì.

Martedì 26 dicembre raccolta rifiuti confermata, nonostante la festività, nei Comuni di Arconate (secco e umido), Buscate (carta e vetro), Dairago (secco, carta e umido) e Rescaldina (secco e umido).

Nei Comuni di San Giorgio su Legnano e di Turbigo le festività di Natale e di Santo Stefano non comporteranno, invece, cambiamenti particolari, in quanto in tali comuni il lunedì e il martedì non sono mai previsti servizi di raccolta.

Vediamo la situazione nei Comuni del Magentino:

a Magenta il 25 dicembre, giorno di Natale, non sarà effettuato alcun servizio. Le mancate raccolte di umido e secco di lunedì 25 dicembre slitteranno al giorno successivo che, benché sia ancora festivo, vedrà gli operatori regolarmente in servizio per ritirare anche i rifiuti già previsti per il martedì.

Anche a Cuggiono il giorno di Natale gli operatori non saranno in servizio. Le raccolte di umido e ramaglie verdi saranno anticipate a sabato 23 dicembre, mentre martedì 26, giorno di Santo Stefano, le raccolte di plastica e vetro saranno garantite.

Ad Ossona le mancate raccolte di umido e vetro di lunedì 25 dicembre (giorno in cui gli operatori non saranno in servizio) saranno recuperate il giorno successivo, martedì 26 dicembre, insieme alla raccolta del secco già prevista per tale giornata.

A Boffalora sopra Ticino l’umido e il vetro che dovrebbero essere raccolti lunedì 25 dicembre saranno anticipati a sabato 23 (s’invitano pertanto i cittadini a esporre tali rifiuti venerdì 22). Nessun servizio, invece, martedì 26 dicembre.

Anche a Cornaredo lunedì 25 dicembre tutti i servizi saranno sospesi. Gli operatori torneranno in attività martedì 26 dicembre con la raccolta dell’umido e del secco nella “zona A- Cornaredo”, cui si aggiungerà il recupero del mancato servizio del giorno prima (raccolta umido in “zona B- San Pietro”). Sospeso, invece, il servizio di raccolta del verde. La mancata raccolta della plastica di lunedì 25 sarà recuperata mercoledì 27 dicembre.

A Gallarate lunedì 25 dicembre, giorno di Natale, non sono previsti servizi. La mancata raccolta dell’umido sarà recuperata mercoledì 27 dicembre, quella dei rifiuti indifferenziati giovedì 28, mentre il recupero della carta slitterà al 2 gennaio 2024. Nella giornata di martedì 26 dicembre, festività di Santo Stefano, il personale di ALA sarà operativo solo per lo svuotamento dei cestini del centro (ZTL). Non ci saranno raccolte rifiuti. Il servizio di raccolta umido sarà recuperato giovedì 28 dicembre, quello dei rifiuti indifferenziati venerdì 29, mentre la raccolta della carta slitterà a martedì 2 gennaio 2024.

Nelle giornate di lunedì 25 e martedì 26 dicembre tutte le piattaforme rifiuti e i centri di raccolta saranno chiusi.