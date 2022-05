Addio a 82 anni all'instancabile volontario

Il lutto

Gianni Ferri, di Bareggio, era volontario della Croce Azzurra, dell'oratorio e dell'Ac Bareggio.

Bareggio ha detto addio a Gianni Ferri, scomparso all'età di 82 anni: fu volontario in Croce Azzurra, all'oratorio e all'Ac Bareggio.

Il saluto all'instancabile volontario

Una vita per il volontariato e per aiutare il prossimo. Senza mai tirarsi indietro. Così viene descritto Gianni Ferri dai tanti che in questi anni hanno condiviso il suo cammino. A 82 anni, è venuto a mancare venerdì scorso, circondato dall’affetto della sua famiglia e dei bareggesi. Per anni è stato un instancabile volontario della Croce Azzurra, dell’oratorio San Luigi e per un periodo anche per l’Ac Bareggio.

Un uomo sempre pronto a dare una mano dove ce n’era più bisogno, ma anche molto schivo. Un uomo dal cuore d’oro, a cui era impossibile non voler bene e che era impossibile non ammirare. Tanti infatti, in questi giorni, attestati di stima, di affetto e di cordoglio giunti alla sua famiglia e ai volontari che in questi anni sono stati al suo fianco.