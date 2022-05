La biciclettata ha dato il via agli eventi estivi

A Bareggio

Grande successo per la biciclettata del 1° maggio a Bareggio, evento che di fatto ha dato il via al ricco calendario di eventi estivi.

La biciclettata di ieri, domenica 1° maggio 2022, ha dato il via al calendario di eventi estivi organizzati a Bareggio.

Dopo la biciclettata, un lungo calendario di eventi estivi

È iniziato ieri - domenica 1° maggio -, con una biciclettata attraverso le campagne del Parco Agricolo Sud Milano, il ricco calendario di eventi per la primavera e l'estate promosso dall'Amministrazione comunale in collaborazione con le associazioni. La biciclettata, organizzata in collaborazione col Comune di Cisliano, ha fatto tappa all'azienda agricola Roncaglia e si è conclusa alla Masseria, bene confiscato alla mafia.

Ha commentato il consigliere Giuseppe Sisti, che ha guidato una comitiva di oltre 250 persone:

"Siamo molto soddisfatti. È stato un bel pomeriggio in mezzo alla natura, alla scoperta delle nostre campagne che qualcuno non conosceva".

Gli eventi dell'estate

Ora, tra Festa delle Ciliegie, Street Food e varie iniziative per i più giovani, a Bareggio non ci sarà modo di annoiarsi per tutta la bella stagione.

Ha spiegato il vicesindaco Lorenzo Paietta, che ha le deleghe ai Grandi Eventi e al Commercio:

"Dopo due anni all'insegna delle restrizioni, finalmente torniamo a vivere. Torneranno eventi tradizionali come la festa delle Ciliegie e ci saranno tante novità. L'obiettivo è duplice: da un lato recuperare la socialità e la voglia di stare insieme, dall'altro aiutare i nostri commercianti in questa faticosa ripartenza post-pandemia".

Ha infine concluso il sindaco Linda Colombo:

"A nome di tutta l'Amministrazione comunale ringrazio gli Uffici, le associazioni, i volontari e tutti coloro che hanno contribuito all'ottima riuscita dell'iniziativa di ieri e che ci daranno un aiuto fondamentale, a livello organizzativo e pratico, anche per tutti gli altri appuntamenti".