Amaga, anno da record: oltre 214mila euro di utile

Il bilancio

Fra i servizi gestiti, anche quello delle farmacie comunali di Abbiategrasso.

Un anno da record per Amaga, la public utily che ha come principale azionista il Comune di Abbiategrasso, che nell'anno appena passato ha fatturato un utile di 214 mila euro.

Un bilancio solido per l'azienda

Un'azienda a capitale interamente pubblico sempre più capace di crescere, ammodernarsi, migliorare e soprattutto capace di guardare oltre ed allargare il perimetro della propria capacità industriale. È Amaga, la società di cui il Comune di Abbiategrasso è principale azionista.

“I numeri del bilancio 2021, con i suoi relativi indicatori che fanno segnare una crescita costante dell’Azienda, accostati alle nuove dinamiche di sviluppo, ci consegnano una fotografia di AMAGA oltre modo positiva e che, nonostante le difficoltà di uno scenario in cui la pandemia ha fatto sentire ancora i suoi effetti negativi, si conferma essere sempre più una Public Utility al servizio di un territorio che ormai va ben oltre i confini dell’Abbiatense”.

E’ questo il commento di Piero Bonasegale, Presidente di AMAGA, al documento economico che ha ottenuto il semaforo verde dall’assemblea degli Azionisti il 28 aprile.

La capacità dell'azienda di rispondere ai bisogni

Creazione di una cultura di tutela del territorio e di chi lo abita, visione di sistema del territorio Abbiatense e Magentino; approccio proattivo e sistematico verso i Comuni del territorio.

Questi gli ‘asset’ principali lungo i quali si è sviluppata l’attività di AMAGA.

“L’emergenza Covid – prosegue Bonasegale – accanto alla crisi energetica internazionale in corso hanno costretto la struttura a fronteggiare in modo dinamico ed efficiente a livello organizzativo questo nuovo contesto. Indubbiamente ha pesato parecchio anche il riscontro favorevole ottenuto dalla Customer Satisfaction 2021 che ci conferma la capacità dell’Azienda di rispondere ai bisogni dei cittadini e, soprattutto, la bontà delle scelte strategiche finora intraprese”.

Tutti i numeri del 2021

Sono ovviamente i numeri la principale cartina di tornasole di quanto detto, tant’è che il 2021 fa registrare un risultato prima delle imposte pari ad Euro 214.369, con un incremento di Euro 31.789 (+17%) rispetto al 2020 (Euro 182.580). Dopo le imposte, l’esercizio si chiude con un risultato pari ad Euro 170.425 (Euro 157.324 del 2020).

Un risultato sostenuto da un aumento del valore della produzione (Euro 816.159, +8% rispetto al 2020), accompagnato da un aumento dei costi della produzione mantenutosi proporzionale (Euro 842.416, +8% rispetto al 2020) e da una diminuzione degli oneri finanziari (Euro 66.271, -30% rispetto al 2020).

La redditività e l’efficienza della gestione, misurate rispettivamente dall’EBITDA* (Euro 1.345.457, Euro 1.272.955 nel 2020) e dall’EBITDA MARGIN (12% come nel 2020), si confermano a livelli positivi, confermando la complessiva positiva performance della gestione aziendale, nonché la capacità potenziale della gestione di generare flussi finanziari, sebbene il quadro macroeconomico degli ultimi anni abbia deteriorato la solvibilità contributiva di famiglie ed imprese, rallentando la capacità di tramutare in liquidità il potenziale finanziario generato da una pur redditiva ed efficiente gestione.

Una società in salute

Anche la dinamica finanziaria ci restituisce l’immagine di una Public Utility in salute, se è vero che al 31 dicembre 2021 le disponibilità liquide (Euro 1.082.819) sono aumentate di Euro 1.033.330 rispetto al loro ammontare al 1°gennaio 2021 (Euro 49.489).

Tuttavia AMAGA SpA si conferma una realtà a disposizione del territorio anche in virtù del piano assunzioni che ha portato nel 2021 all’ingresso in Società di 12 nuovi collaboratori (di cui 8 destinati ad attività operative, 2 farmaciste e 2 giovani laureati).

“Si tratta di un aspetto significativo, – rimarca il Presidente Bonasegale – che dimostra quanto e come l’azienda punti sulla valorizzazione del capitale umano, così come nella crescita e arricchimento professionale dei più giovani, pertanto, abbiamo provveduto a sostituire le sette figure che avevano lasciato AMAGA avendo raggiunto i requisiti pensionistici, integrando la struttura aziendale con nuovi profili”.

Entrando ancora nelle pieghe del Bilancio 2021, crescono gli investimenti: nel corso del 2021 le immobilizzazioni (al netto dei relativi fondi ammortamento) sono aumentate per complessivi Euro 596.296, incremento principalmente trainato dalla prima tranche di investimenti sostenuti per la ristrutturazione dell’Ecocentro di proprietà del Comune di Abbiategrasso (Euro 546.454 a fronte dei complessivi Euro 1.500.000 previsti) ed a supporto della quale nel corso dell’esercizio l’azienda ha ottenuto un primo finanziamento pari ad Euro 1.200.000.

I servizi delle farmacie

Altro asset centrale che AMAGA SpA ha sviluppato nel corso dell’anno addietro è stato quello del Servizio “FARMACIE”, anche in considerazione dell’accresciuta strategicità di questo presidio sanitario sul territorio nella lotta alla pandemia.

Dall’attivazione del servizio “Tamponi Antigenici Rapidi” a quello nella Farmacia Comunale 1 di Via Novara n°44 in Abbiategrasso del servizio di somministrazione della “dose booster” (c.d. “Terza Dose”), sino alle azioni di marketing messe in atto su indirizzo dei Comuni Azionisti (ampliamento dell’offerta di prodotti e servizi, nonché perfezionamento della comunicazione) che sono in linea anche con la recente riforma socio sanitaria regionale tesa a realizzare la cosiddetta ‘Farmacia dei servizi’.

Tutto questo oltre ad arrecare una benefica ricaduta per i servizi alla popolazione-in questa fase ancora emergenziale- ha permesso ad AMAGA SpA di segnare un significativo aumento del fatturato delle due Farmacie comunali pari al 14% rispetto al 2020.

“Amaga– commenta il Sindaco di Abbiategrasso – oltre a svolgere nel nostro territorio una serie di servizi fondamentali per la qualità della vita del cittadino si è rivelata ancor di più uno straordinario partner per la preziosa consulenza offerta per la partecipazione a bandi, tant’è che nel 2021 il nostro Comune ha ottenuto finanziamenti per quasi 5 milioni di euro (4.932.834,94 euro), destinati all’efficientamento energetico degli edifici pubblici comunali. Tutto questo va aggiunto alla realizzazione del nuovo Ecocentro, nonché alla stipula nelle prossime settimane del contratto “EPC - Energy Performance Contract”, specie dopo il via libera del Consiglio comunale dello scorso 5 aprile. Risultati che evidenziano il grande valore aggiunto prodotto da questa proficua e virtuosa sinergia”.

Attivato il servizio per Bareggio e la richiesta di Castano