Addio a 78 anni a Gianluigi Garavaglia, anima delle associazioni cuggionesi

Scomparso all’età di 78 anni Gianluigi Garavaglia, volto noto del mondo delle associazioni di Cuggiono.

Addio a 78 anni a Gianluigi Garavaglia di Cuggiono

Ex presidente del Museo Storico Civico, ex bersagliere, era stato insignito anche della onorificenza di Cavaliere della Repubblica. Grande è stato il suo impegno per la comunità e sono in molti a ricordarlo soprattutto per il suo lavoro al Museo Storico. E’ stato presidente di questa importante realtà per 20 anni, periodo che ha visto il museo ampliarsi e soprattutto realizzare il sogno che coltivavano i volontari dell’associazione e cioè vedere montato ed esposto il grande Torchio che tutti possono ammirare nel Chiostro di Villa Annoni.

Negli anni della sua presidenza sono stati conservati più di tremila oggetti storici ed è stata ampliata la sezione dedicata ai documenti; cultore della storia dell’emigrazione cuggionese in America ha creato una apposita sezione all’interno del Museo Civico. Aveva anche promosso la riscoperta di personaggi cuggionesi, che hanno lasciato un segno nella storia del territorio, attraverso agili monografie a cura del mai dimenticato storico locale Giovanni Visconti, con la collaborazione di altri soci del museo.

I commenti dei soci dell'associazione

“Un triste momento per tutti gli amici del Museo al quale Gianluigi ha donato tanto tempo e dedizione nei molti anni della sua presidenza” hanno commentato i soci dell’associazione, oggi Storico Museo del Cuggionese. Garavaglia è stato anche presidente del Centro Frassati, che da anni permette ad adulti con disabilità di vivere momenti di socialità in un ambiente stimolante.

Cuggiono ha perso una bella persona.