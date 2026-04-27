A Cornaredo si prepara la festa patronale

Cornaredo si prepara a vivere uno dei momenti più attesi dell’anno con la Festa Patronale della Parrocchia dei Santi Filippo e Giacomo, un appuntamento che unisce tradizione, spiritualità e convivialità.

Parrocchia di Cornaredo

Dall’1 al 3 maggio, la comunità sarà coinvolta in un ricco programma di eventi pensati per tutte le età. Ad aprire la festa, venerdì 1° maggio, sarà il tradizionale pellegrinaggio al Santuario di Rho. Il ritrovo è previsto nel primo pomeriggio in piazza della chiesa, da cui partirà il cammino a piedi verso il Santuario. Qui i partecipanti vivranno momenti intensi di preghiera, tra la recita del Rosario, il canto delle Litanie e un tempo personale di adorazione e confessione. In serata, la chiesa parrocchiale ospiterà un momento culturale e spirituale dedicato al «Cantico delle Creature» di San Francesco d’Assisi, con una presentazione accompagnata dai canti della corale.

Le iniziative

Sabato 2 maggio sarà invece dedicato alla dimensione più festosa e comunitaria. L’oratorio aprirà le porte per una serata conviviale con cena e musica dal vivo, offrendo un’occasione di incontro semplice e gioioso per famiglie, giovani e anziani. Iscrizioni al bar dell’oratorio o al link sul sito della comunità pastorale. Il culmine delle celebrazioni arriverà domenica 3 maggio, giornata dei Santi Patroni.

La mattinata si aprirà con la Santa Messa solenne, arricchita dal rito del Faro, e segnerà anche il decimo anniversario di ordinazione sacerdotale di don Daniele Battaglion coadiutore in parrocchia dal 2015 al 2024.

Nel pomeriggio, la preghiera del Santo Rosario sarà offerta per le vocazioni e in ricordo dei sacerdoti e religiosi originari di Cornaredo. La giornata si concluderà in musica con un grande concerto per coro e orchestra, affidato all’ensemble Ars Cantus, che promette di essere un momento di elevazione artistica e spirituale. La Festa Patronale si conferma così non solo come un evento religioso, ma come un’esperienza di comunità viva, capace di intrecciare fede, cultura e relazioni, riscoprendo il valore dello stare insieme.