Violenza sessuale a Ferragosto a Milano, ecco chi è l’arrestato. Si tratta di Hassan Yaser Mamon Abd Elmanam, 38enne di Busto Garolfo.

Violenza sessuale a Ferragosto, ecco chi è l’arrestato

Si chiama Hassan Yaser Mamon Abd Elmanam il 38enne di Busto Garolfo arrestato nei giorni scorsi per la violenza sessuale avvenuto a Ferragosto in Corso Como a Milano. L’uomo è stato rintracciato dai Carabinieri nella giornata di lunedì 24 agosto 2026.

L’arresto

I Carabinieri della Stazione Milano Porta Garibaldi, con il supporto in fase esecutiva del personale della Compagnia di Legnano, avevano infatti eseguito la misura cautelare degli arresti domiciliari per il presunto responsabile del reato di violenza sessuale commesso nei confronti di una studentessa 19enne la notte di Ferragosto, nel retro di un locale di corso Como.

Personale operante, a seguito di immediata attività d’indagine, condotta attraverso l’escussione della vittima e degli amici presenti, corroborata dall’analisi degli impianti di videosorveglianza, dallo studio dei profili social e dal riconoscimento da parte della vittima, ha individuato nell’indagato l’autore del reato.