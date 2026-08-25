Violenza sessuale a Ferragosto, un arresto

Le indagini sono partite dopo la denuncia della studentessa 19enne: l'accusato è ora agli arresti domiciliari

I Carabinieri di Milano hanno arrestato un uomo ritenuto il responsabile della violenza sessuale avvenuta a Ferragosto in corso Como.

Il fermo

Nel pomeriggio di lunedì 24 agosto, i Carabinieri della Stazione Milano Porta Garibaldi, con il supporto in fase esecutiva di personale della Compagnia di Legnano, hanno eseguito la misura cautelare degli arresti domiciliari per il presunto responsabile del reato di violenza sessuale commesso nei confronti di una studentessa 19enne la notte di Ferragosto, nel retro di un locale di corso Como.

Personale operante, a seguito di immediata attività d’indagine, condotta attraverso l’escussione della vittima e degli amici presenti, corroborata dall’analisi degli impianti di videosorveglianza, dallo studio dei profili social e dal riconoscimento da parte della vittima, ha individuato nell’indagato l’autore del reato.