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Violazioni nell’affidamento in prova ai Servizi sociali: va in carcere. E’ successo a Cuggiono.

Violazioni nell’affidamento in prova ai Servizi sociali: va in carcere

E’ finito in carcere. Il motivo? Le sue violazioni continue all’affidamento in prova ai Servizi sociali. Altri guai per un 22enne italiano di Cuggiono che risiede tra le roulotte di via Cicogna. Nei mesi scorsi il giovane era già stato tratto in arresto dai Carabinieri della Compagnia di Legnano per resistenza a pubblico ufficiale e si era anche scagliato contro i militari. Ora per lui si sono aperte le porte del carcere: come detto, era stato affidato in prova ai Servizi sociali ma il 22enne metteva in atto delle continue violazioni del provvedimento.