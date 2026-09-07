Tutto pronto per Rubichétt in fest: due giorni di street food, musica e divertimento

In piazza Marcora a Robecchetto sono previste le due serate che ruoteranno attorno allo street food, agli stand delle associazioni e agli hobbisti

Un weekend ricco sul piano degli eventi per il tempo libero da trascorrere in paese. E’ quello in programma per sabato 12 settembre e domenica 13 quando piazza G. Marcora a Robecchetto con Induno ospiterà infatti “Rubichétt in Fest”, l’iniziativa organizzata dall’Ente in collaborazione con i commercianti locali.

Previsti street food, stand delle associazioni, hobbisti e un gonfiabile

Street food, associazioni, hobbisti e un gonfiabile per i bambini saranno gli ingredienti che caratterizzeranno la manifestazione, la quale, a sua volta, sarà impreziosita da una colonna sonora ben precisa, quella che sarà contraddistinta dalla componente musicale.

Un susseguirsi di esibizioni musicali

Si parte domani appunto, alle 18.30, con un susseguirsi di band musicali. Il debutto sarà affidato alla Niuba, mentre alle 21 sarà la volta di Effetto Vasco. Domenica invece, sempre alle 18.30, spazio a Mav & the Why Not e ReSpiroDuo e, alle 21, i riflettori si accenderanno su Davide & Nadia. Un fine settimana da vivere insieme, tra sapori, musica, intrattenimento e occasioni di incontro per tutta la comunità.