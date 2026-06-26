“TiraTardi 2026”, tutto pronto per la Notte Bianca di San Giorgio su Legnano.

“TiraTardi 2026”, tutto pronto per la Notte Bianca

“TiraTardi” torna ad animare il cuore di San Giorgio su Legnano con una serata all’insegna della socialità e del divertimento. Domani, sabato 27 giugno 2026, dalle 18 all’1 di notte, il centro cittadino si trasformerà in una grande area pedonale a cielo aperto, pronta ad accogliere famiglie, giovani e visitatori tra spettacoli, musica, sport, iniziative solidali, negozi aperti e proposte gastronomiche. L’evento è organizzato dalla Pro Loco San Giorgio su Legnano Aps con il patrocinio del Comune di San Giorgio su Legnano, il supporto della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate e la sponsorizzazione di Obi Italia.

Le vie e le piazze del centro, da via Legnano a via Roma, passando per via Manzoni e piazza Mazzini, ospiteranno decine di associazioni, attività commerciali, punti ristoro, spettacoli, esibizioni sportive, musica dal vivo e iniziative dedicate a tutte le età. “In un’epoca in cui le relazioni rischiano spesso di spostarsi esclusivamente sul piano virtuale, vedere le piazze e le strade del paese animarsi grazie alla partecipazione di famiglie, associazioni, commercianti e volontari assume un valore particolarmente significativo. – commenta Roberto Scazzosi, il presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate- La vitalità di una comunità si costruisce anche attraverso iniziative come questa, capaci di coinvolgere tutte le generazioni e di valorizzare le tante energie positive presenti sul territorio. Dietro una serata di festa c’è infatti un grande lavoro di squadra che merita di essere riconosciuto e sostenuto”.

Solidarietà e impegno sociale

La Pro Loco sarà presente con il proprio punto informativo e con una pesca benefica finalizzata alla raccolta di fondi. Il Centro Ricreativo San Giorgio su Legnano proporrà lo “Shopping delle Nonne” e una pesca di beneficenza, oltre a laboratori creativi e attività ludiche per i più piccoli. Sarà presente anche il progetto comunale “Restiamo in Contatto”, che promuove relazioni e vicinanza tra le persone in un’epoca sempre più caratterizzata dall’individualismo. La Cooperativa Sociale Albatros allestirà un’escape room educativa e attività di sensibilizzazione contro il gioco d’azzardo patologico, mentre la Missione di Padre Davide Sciocco in Guinea Bissau presenterà il proprio lavoro di cooperazione internazionale. Leggiamo a San Giorgio promuoverà la lettura attraverso la distribuzione e la donazione di libri. Non mancheranno inoltre la Protezione Civile con il distaccamento cinofilo locale, impegnato in attività divulgative, e la Croce Rossa Italiana che garantirà l’assistenza sanitaria dell’evento con ambulanza, personale BLS e defibrillatore.

Il programma sportivo

Il Centro Minibasket Altomilanese organizzerà una corsa di un chilometro con ritrovo alle 18.15 e partenza alle 18.30 lungo via Roma, seguita dall’apertura degli stand dedicati al basket e da gare di tiro con premi previste alle 20.30 e alle 22.30. Saranno presenti anche il Calcio San Giorgio ASD, l’Unione Sportiva Sangiorgese con dimostrazioni di Nordic Walking e l’ASD San Giorgio 1998 dell’oratorio con attività e giochi rivolti ai più giovani. In piazza Sant’Angelo troveranno spazio le esibizioni dell’ASD Ike Academy, che proporrà dieci performance di parkour e attività dimostrative nell’arco della serata, mentre l’Art Ballet e la Scuola di Musica Paganini animeranno rispettivamente piazza Mazzini con spettacoli di danza e concerti. Free To Dance farà ballare il pubblico dalle 18 alle 23 con salsa, bachata, liscio e balli di gruppo, alternando momenti di animazione a lezioni aperte a tutti.

I giochi per i bimbi

Per i bambini non mancheranno giochi, gonfiabili, salta-salta, tornei di scacchi, tavoli dedicati alle carte e ai Pokémon, oltre a numerose attività pensate per loro e le loro famiglie. A completare il programma ci saranno il trampoliere itinerante.

Musica, collezionismo e auto

La musica dal vivo della band dell’oratorio “Anello di Risonanza”, i dj set e le animazioni saranno diffuse lungo tutto il percorso. Gli appassionati di giochi e collezionismo potranno visitare gli spazi di The Card Heaven, G.S.S. Store Pokémon and More e Defcon 2.0. I negozi Giorni di Carta e Tabbachingo resteranno aperti durante tutta la manifestazione, contribuendo all’atmosfera di festa che coinvolgerà l’intero centro cittadino. Tra gli appuntamenti più spettacolari della serata figurano l’esposizione di circa trenta auto storiche e vetture da collezione organizzata da Bottini 1946, che celebrerà gli ottant’anni della storica carrozzeria sangiorgese, e da CDG Heritage Srl. Le vetture saranno esposte nella piazza antistante via Roma 19, mentre nei parcheggi dell’oratorio troveranno posto una quindicina di moto d’epoca.

Commercio e artigianato

Numerose anche le realtà commerciali che parteciperanno all’evento con esposizioni, dimostrazioni e aperture straordinarie. Obi Italia, sponsor della manifestazione, sarà presente con uno spazio divulgativo e con la propria mascotte itinerante. Tra i protagonisti ci saranno “Creare la nostra passione” con le sue creazioni artigianali, il Circolo Socio Culturale Hobbisti, l’illustratrice Marta Anzini, il progetto di stampa tridimensionale di Roberto Scarciello, Idea Fiore con le proprie composizioni e i mercatini creativi distribuiti lungo il percorso.

Il benessere

Le Unghie di Lola proporrà trattamenti e dimostrazioni, mentre Ottica Zanardi presenterà i nuovi occhiali Nuance Audio, una soluzione innovativa che integra vista e udito. Ottica Toja, storica attività di via Roma, mostrerà invece le nuove generazioni di smart glasses Ray-Ban Meta, offrendo al pubblico l’opportunità di conoscere da vicino le più recenti innovazioni del settore.

Golosità gastronomiche

A chiudere il percorso saranno infine le numerose proposte gastronomiche distribuite lungo tutto il centro cittadino. Bar da Mimma proporrà spritz, birra alla spina, panini con salamella, wurstel, patate e peperoni arrostiti. Il Bar Time Out offrirà fritto misto di pesce, patatine fritte, panini con salamella, prosciutto e melone, birra alla spina, cocktail e servizio bar accompagnato dalla musica. Il Circolo Familiare metterà a disposizione un ricco menù con fritto misto e verdure pastellate, pepata di cozze, grigliata mista di carne, salamelle, patatine, dolci e un’ampia selezione di bevande, il tutto accompagnato da karaoke, musica, balli e una sfilata di moda. Gelatiamo sarà presente in via Manzoni con le proprie specialità, mentre il Gin Thonic proporrà salamelle alla griglia, porchetta di Ariccia, patatine fritte, cocktail e servizio bar. La Pizzeria La Favola accoglierà i visitatori con le proprie specialità, mentre la Salumeria Douluri offrirà un originale viaggio nei sapori tra samosa, pakora, roti, dal makhani, salumi, formaggi, panini, hot dog e patatine, accompagnati da uno spettacolo di danza Bollywood. Sarà inoltre presente il punto ristoro itinerante di Cristina Gennari.

Le parole della Pro Loco

“E’ la nostra sera, la nostra notte, la nostra festa. Il TiraTardi non è soltanto un evento, ma un’occasione per ritrovarsi nelle strade e nelle piazze del paese, vivere il centro in modo diverso, riscoprire il valore dello stare insieme e sentirsi parte di una comunità viva – affermano dalla Pro Loco – Una festa costruita grazie all’impegno di volontari, associazioni, commercianti, attività del territorio e istituzioni che hanno lavorato insieme per regalare a San Giorgio su Legnano un momento di incontro, condivisione e divertimento. Sarà una notte speciale da vivere insieme, all’insegna dell’allegria e della convivialità”.