Si ribalta con l’auto e perde hashish e cocaina per strada

Si ribalta con l’auto e perde hashish e cocaina: è successo a Robecchetto con Induno.

Si ribalta con l’auto e perde la droga per strada

Si è ribaltato con l’auto e lascia la droga per strada. E’ quanto successo la notte di mercoledì 15 aprile 2026 a Robecchetto con Induno. E’ qui che, intorno alla 1.15, un uomo era al volante di una Peugeot 2026, ne ha perso il controllo finendo per ribaltarsi con la macchina. Tutto è avvenuto in via Foscolo, a poca distanza da una struttura in cui si stava svolgendo una festa. Sentiti i rumori, alcuni dei presenti – tra cui un Carabiniere libero dal servizio – sono usciti e sono andati verso la vettura che si trovava lungo la strada. Il conducente era scappato e sul posto aveva perso un involucro con 60 grammi di hashish e 15 grammi di cocaina.

Le indagini

Sul posto erano poi arrivati anche i Carabinieri della Compagnia di Legnano che stanno conducendo le indagini. Chi era alla guida della vettura è scappato a piedi e le indagini dovranno appurare chi si trovava davvero al volante.