Lettera anonima contro il sindaco. Non si ferma la guerra delle missive che imperversa su Corbetta. L’ennesima missiva piccante è stata recapitata via posta ai consiglieri comunali di minoranza e al segretario comunale da un accusatore anonimo che prende di mira, ancora, il sindaco Marco Ballarini.

Pesante lettera anonima contro il sindaco

Curiosa la busta che, oltre a riportare l’indirizzo dei destinatari e il francobollo, ha un’intestazione curiosa: «Testicolo Marco Ballarini, via dei bulli 1, 20011 Corbetta», con un chiaro attacco al primo cittadino. Tante e pesanti le accuse che riporta il documento, tutte da verificare, e che chiamano in causa diverse vicende che, in questi anni, hanno fatto scrivere tanti fiumi d’inchiostro: dal caso della comandante Lia Vismara, indagata da un anno per detenzione ai fini di spaccio, a questioni politiche ed amministrative che ruotano intorno al sindaco.

Accuse pesanti

Nel mirino anche la segretaria comunale, contestata aspramente, così come la comandante Vismara, che, nonostante sia indagata, resta ferma nella sua posizione lavorativa. Numerosi accenni anche alle tormentate vicende del Comando di Polizia Locale, alla denuncia firmata da 91 cittadini contro alcuni agenti accusati di accertamenti anagrafici non consentiti e a presunti abusi che il primo cittadino starebbe commettendo. La missiva, inoltre, tocca anche molti aspetti della sfera personale del sindaco, bersaglio della seconda lettera anonima del giro di poco tempo. Il sindaco, in più occasioni, ha inoltre denunciato minacce a suo carico.